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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 125

Ещё семь человек выявили с COVID-19 в Мангистау

Коронавирусная инфекция подтвердилась у семи человек. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В числе заражённых три женщины и четыре мужчины.

В Актау зафиксированы четыре заболевших, в Жанаозене - один, в Бейнеуском районе - два.

Трое из заражённых контактировали с ранее заболевшими. Ещё у троих вирус был выявлен при обращении за медицинской помощью. У одного заболевшего вирус выявили во время скрининга.

- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК.


По состоянию на 14 июня по области выявлено 378 человек с инфекцией COVID-19.

В Актау – 103
В Жанаозене – 35
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 22
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 149
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 243

Два летальных случая.

Также в регионе выявлены 11 новых бессимптомных носителей коронавируса (общее число достигло 166). Напомним, они не входят в общую статистику.



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