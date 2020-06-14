Ещё семь человек выявили с COVID-19 в Мангистау

Фото из доступных источников
В числе заражённых три женщины и четыре мужчины.
В Актау зафиксированы четыре заболевших, в Жанаозене - один, в Бейнеуском районе - два.
Трое из заражённых контактировали с ранее заболевшими. Ещё у троих вирус был выявлен при обращении за медицинской помощью. У одного заболевшего вирус выявили во время скрининга.
По состоянию на 14 июня по области выявлено 378 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау – 103
В Жанаозене – 35
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 22
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 149
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 243
Два летальных случая.
Также в регионе выявлены 11 новых бессимптомных носителей коронавируса (общее число достигло 166). Напомним, они не входят в общую статистику.
В Актау зафиксированы четыре заболевших, в Жанаозене - один, в Бейнеуском районе - два.
Трое из заражённых контактировали с ранее заболевшими. Ещё у троих вирус был выявлен при обращении за медицинской помощью. У одного заболевшего вирус выявили во время скрининга.
- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК.
По состоянию на 14 июня по области выявлено 378 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау – 103
В Жанаозене – 35
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 22
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 149
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 243
Два летальных случая.
Также в регионе выявлены 11 новых бессимптомных носителей коронавируса (общее число достигло 166). Напомним, они не входят в общую статистику.
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