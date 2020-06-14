Ещё семь человек выявили с COVID-19 в Мангистау

- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК.

В числе заражённых три женщины и четыре мужчины.В Актау зафиксированы четыре заболевших, в Жанаозене - один, в Бейнеуском районе - два.Трое из заражённых контактировали с ранее заболевшими. Ещё у троих вирус был выявлен при обращении за медицинской помощью. У одного заболевшего вирус выявили во время скрининга.По состоянию на 14 июня по области выявлено 378 человек с инфекцией COVID-19.В Актау – 103В Жанаозене – 35В Мангистауском районе – 15В Мунайлинском районе – 22В Каракиянском районе – 47В Бейнеуском районе – 149В Тупкараганском районе - 7Выздоровели – 243Два летальных случая.Также в регионе выявлены 11 новых бессимптомных носителей коронавируса (общее число достигло 166). Напомним, они не входят в общую статистику.