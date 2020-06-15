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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:00

Просмотров: 360

COVID-19 обнаружен у 22-летней жительницы Жанаозена

В Мангистауской области зарегистрирован еще один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным ЦОК, вирус выявлен у девушки 1998 года рождения, жительницы Жанаозена, во время скрининга.

- В настоящее время пациентка находится в инфекционном стационаре. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшей. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК региона.

По состоянию на 15 июня 2020 года по области выявлено 379 человек с инфекцией COVID-19:
- в Актау – 103
- в Жанаозене – 36
- в Мангистауском районе – 15
- в Мунайлинском районе – 22
- в Каракиянском районе – 47
- в Бейнеуском районе – 149
- в Тупкараганском районе - 7
- Выздоровели – 246
- Летальных случаев – 2



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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 10:25
Люди - легенды никто не видел но они есть,туча знакомых у знакомых знакомые и тд и тп и ни в Алмате в Астане в Актау и ни кто не говорит что да это правда вот мой друг или знакомый действительно заболел.Цифры рисуют и бабки пилят

14 тысяч якобы больных где они все ?
 
 

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