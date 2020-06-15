COVID-19 обнаружен у 22-летней жительницы Жанаозена

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По данным ЦОК, вирус выявлен у девушки 1998 года рождения, жительницы Жанаозена, во время скрининга.



- В настоящее время пациентка находится в инфекционном стационаре. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшей. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК региона.



По состоянию на 15 июня 2020 года по области выявлено 379 человек с инфекцией COVID-19:

- в Актау – 103

- в Жанаозене – 36

- в Мангистауском районе – 15

- в Мунайлинском районе – 22

- в Каракиянском районе – 47

- в Бейнеуском районе – 149

- в Тупкараганском районе - 7

- Выздоровели – 246

- Летальных случаев – 2