COVID-19 обнаружен у 22-летней жительницы Жанаозена

Иллюстративное фото
По данным ЦОК, вирус выявлен у девушки 1998 года рождения, жительницы Жанаозена, во время скрининга.
- В настоящее время пациентка находится в инфекционном стационаре. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшей. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК региона.
По состоянию на 15 июня 2020 года по области выявлено 379 человек с инфекцией COVID-19:
- в Актау – 103
- в Жанаозене – 36
- в Мангистауском районе – 15
- в Мунайлинском районе – 22
- в Каракиянском районе – 47
- в Бейнеуском районе – 149
- в Тупкараганском районе - 7
- Выздоровели – 246
- Летальных случаев – 2
- В настоящее время пациентка находится в инфекционном стационаре. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшей. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК региона.
По состоянию на 15 июня 2020 года по области выявлено 379 человек с инфекцией COVID-19:
- в Актау – 103
- в Жанаозене – 36
- в Мангистауском районе – 15
- в Мунайлинском районе – 22
- в Каракиянском районе – 47
- в Бейнеуском районе – 149
- в Тупкараганском районе - 7
- Выздоровели – 246
- Летальных случаев – 2