Глава Мангистауской области оказался на 14 месте в рейтинге акимов регионов

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Рейтинг акимов подготовлен аналитической службой «Центра медийных технологий».
Как сообщает Тoppress.kz, после очередной порции критики об абсолютном отсутствии пиара и пассивности Серикбай Трумов пошел в пиар-наступление.
- В мае глава региона дал интервью Forbes о транспортно-логистическом потенциале области и Tengrinews о положении дел в нефтяной отрасли. В беседе с журналистами Серикбай Трумов похвалился достижениями в нефтедобывающей сфере, в частности, высокой долей нефтедобычи Мангистауской области. Совсем непонятно, с какой целью было сделано это заявление, учитывая то, что добыча нефти – это последнее, чем может хвалиться глава региона. С Трумовым или без – нефтедобыча будет проходить в штатном режиме, - сообщает информационный портал.
Тем временем, по сообщению Тoppress.kz, в регионе разразился коррупционный скандал. Прокуратура области выяснила, что два сотрудника детской больницы в Жанаозене похитили 37 миллионов тенге. Между тем, есть поводы для неудовольствия и в Актау. В конце мая жильцы некоторых жилых комплексов пожаловались на качество строительства домов и их обслуживание. По словам жителей, в комплексах не работают лифты и не подключен газ.
- Также на рейтинги Трумова повлияло известие о том, что в мае в регионе было зафиксировано снижение объемов промышленного производства. В мае Серикбай Трумов совершил рабочие визиты в Каракиянский, Мангистауский и Тупкараганский районы и Жанаозен, где посетил строительство новых инфраструктурных объектов. Визит Трумова, безусловно, немного привлек внимание СМИ к выполняемым в области работам, что хорошо повлияло на его рейтинги, - говорится на сайте.
Как сообщает Тoppress.kz, после очередной порции критики об абсолютном отсутствии пиара и пассивности Серикбай Трумов пошел в пиар-наступление.
- В мае глава региона дал интервью Forbes о транспортно-логистическом потенциале области и Tengrinews о положении дел в нефтяной отрасли. В беседе с журналистами Серикбай Трумов похвалился достижениями в нефтедобывающей сфере, в частности, высокой долей нефтедобычи Мангистауской области. Совсем непонятно, с какой целью было сделано это заявление, учитывая то, что добыча нефти – это последнее, чем может хвалиться глава региона. С Трумовым или без – нефтедобыча будет проходить в штатном режиме, - сообщает информационный портал.
Тем временем, по сообщению Тoppress.kz, в регионе разразился коррупционный скандал. Прокуратура области выяснила, что два сотрудника детской больницы в Жанаозене похитили 37 миллионов тенге. Между тем, есть поводы для неудовольствия и в Актау. В конце мая жильцы некоторых жилых комплексов пожаловались на качество строительства домов и их обслуживание. По словам жителей, в комплексах не работают лифты и не подключен газ.
- Также на рейтинги Трумова повлияло известие о том, что в мае в регионе было зафиксировано снижение объемов промышленного производства. В мае Серикбай Трумов совершил рабочие визиты в Каракиянский, Мангистауский и Тупкараганский районы и Жанаозен, где посетил строительство новых инфраструктурных объектов. Визит Трумова, безусловно, немного привлек внимание СМИ к выполняемым в области работам, что хорошо повлияло на его рейтинги, - говорится на сайте.