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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 914

Глава Мангистауской области оказался на 14 месте в рейтинге акимов регионов

Серикбай Трумов занял 14 место в рейтинге акимов по итогам мая. Главу Мангистауской области похвалили за пиар и старания, однако имиджмейкинг его далёк от совершенства. Об этом сообщается на информационном портале Тoppress.kz.

Фото из архива
Рейтинг акимов подготовлен аналитической службой «Центра медийных технологий».

Как сообщает Тoppress.kz, после очередной порции критики об абсолютном отсутствии пиара и пассивности Серикбай Трумов пошел в пиар-наступление.

- В мае глава региона дал интервью Forbes о транспортно-логистическом потенциале области и Tengrinews о положении дел в нефтяной отрасли. В беседе с журналистами Серикбай Трумов похвалился достижениями в нефтедобывающей сфере, в частности, высокой долей нефтедобычи Мангистауской области. Совсем непонятно, с какой целью было сделано это заявление, учитывая то, что добыча нефти – это последнее, чем может хвалиться глава региона. С Трумовым или без – нефтедобыча будет проходить в штатном режиме, - сообщает информационный портал.

Тем временем, по сообщению Тoppress.kz, в регионе разразился коррупционный скандал. Прокуратура области выяснила, что два сотрудника детской больницы в Жанаозене похитили 37 миллионов тенге. Между тем, есть поводы для неудовольствия и в Актау. В конце мая жильцы некоторых жилых комплексов пожаловались на качество строительства домов и их обслуживание. По словам жителей, в комплексах не работают лифты и не подключен газ.

- Также на рейтинги Трумова повлияло известие о том, что в мае в регионе было зафиксировано снижение объемов промышленного производства. В мае Серикбай Трумов совершил рабочие визиты в Каракиянский, Мангистауский и Тупкараганский районы и Жанаозен, где посетил строительство новых инфраструктурных объектов. Визит Трумова, безусловно, немного привлек внимание СМИ к выполняемым в области работам, что хорошо повлияло на его рейтинги, - говорится на сайте.



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Комментарии ( 7 )

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  • Заур
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Космос (Посетители) Сегодня, 14:47
Помню, когда Трумова назначили, появилась
надежда на благополучие в нашем регионе. До этого все залётные были, а этот вроде нашенский, местный, будет стараться улучшить жизнь родного края, так думали...
Вот интересно, что там с нормальными людьми делают в этих креслах, что как попал туда, так и всё... как чужой?
 
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SENIOR.ILIASOW (Посетители) Сегодня, 14:39
Да че Вы Парите мозги!!! работает наш Аким, последний раз так работали по моему только Мухамеджанов и Кушербаев, сверху наверное хотят на его место сесть Вот и парят то такой и сякой
 
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 AVKB (Посетители) Сегодня, 14:37
М-да... Рейтинг, оказывается, зависит от того сколько он твиттится и инстаграмится, но никак не от того что он делает на этом месте и что думает о нем народ. При Союзе этот деятель и весь «Центр медийных технологий» отправились бы поднимать сельское хозяйство на крайнем севере или расчищать сибирскую тайгу от снега.
 
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  • Космос
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 Resistant (Посетители) Сегодня, 14:20
Что-то здесь не сходится look при Трумове, когда он возглавлял акимат Актау - полив какой-никакой был, а сейчас? в ужасную жару деревья гибнут в отсутствии полива, третий год просто беда. Все хотят прятаться в тени деревьев, но ни у кого не возникает мысли о поливе. Когда же закончится этот беспредел?

~All people smile in the same language~
 
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 NOOB_SAIBOT (Посетители) Сегодня, 14:17
14 из 14! Отличный результат! bravo
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:16
Глава Мангистауской области

кто кто???
кто нибудь знает о ком идет речь?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 14:06
Где вода? Область разростается а с водой вопрос не решается. МАЭК работает на износ,новых мощьностей не предвидится! Почему затягиваете этот вопрос?
И где гор.аким? Он живёт в паралельном мире или на соседней планете? Почему ни по одному резонансному и проблемному вопросу не высказался? Куда он пропал? 90% населения города не знает как его зовут и как он выглядит! А это показатель его работы с населением! Кто управляет городом ? Его замы?
 
 

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