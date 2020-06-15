Жатва на остановке: Полиция массово сняла номера с автомобилей в Актау

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По информации ведомства, на данном участке расположена автобусная остановка, где парковаться запрещено.



В отношении 13-ти водителей были составлены протоколы по части 1 статьи 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).



Это влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.