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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 1437

Жатва на остановке: Полиция массово сняла номера с автомобилей в Актау

Пользователь Lada.kz прислал фото, на котором сотрудники дорожной полиции сняли государственные номера с автомобилей в 8 микрорайоне. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пользователя Lada.kz Вениамина
По информации ведомства, на данном участке расположена автобусная остановка, где парковаться запрещено.

В отношении 13-ти водителей были составлены протоколы по части 1 статьи 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

Это влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 4 )

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  • Заур
 almaty2018 (Посетители) Сегодня, 14:43
master_kz,
Остановка запрещается:
7 на пересечении проезжих частей дорог и ближе тридцати метров от края пересекаемой проезжей части дороги, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; на остановочных площадках и ближе пятнадцати метров к ним, а при их отсутствии - ближе пятнадцати метров от указателя остановки маршрутных транспортных средств или такси;
Короче даже остановка запрещается, не то что стоянка. И даже для посадки-высадки пассажиров запрещается.
 
-1
  • Заур
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  • Космос
  • makovka
 Земляк (Посетители) Сегодня, 14:35
Должна быть разметка автобусной остановки! и парковка запрещена ближе 5 метров. А так получается весь карман под остановку сделан не реально. Можно попытаться оспорить в суде
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:26
на данном участке расположена автобусная остановка, где парковаться запрещено.

А остановка, для высадки и посадки пассажира? Так и не понятно.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:12
будет урок
за всех парковщиков в стиле "я паркуюсь как чудак" взялись бы уже
 
 

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