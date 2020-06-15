Массовая драка произошла на 43-м километре от Актау

- Многие из отдыхающих пытались дозвониться в полицию, но связь там не всегда бывает. Человеку, который начал снимать происходящее на камеру сотового телефона, участники драки запретили это делать и сказали удалить видеозапись. Об этом нужно писать, чтобы полиция занималась безопасностью в местах общественного отдыха. Было стыдно перед гостями за такую картину, - рассказал один из очевидцев события.

Как сообщили очевидцы, у берега расположились две группы молодых людей. В какой-то момент между ними завязалась драка, участниками которой стали около 30 человек. Они использовали камни, палки и другие подручные средства.Затем более малочисленная группа молодых людей убежала в море. Вторая группа побежала за ними.Отдыхающим удалось разнять толпу только после того, когда получилось собрать достаточное количество людей для этого.