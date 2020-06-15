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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 9962

Массовая драка произошла на 43-м километре от Актау

Потасовка случилась между двумя группами молодых людей в полдень воскресенья, 14 июня. Подробности инцидента рассказали отдыхающие.

Кадр видео
Как сообщили очевидцы, у берега расположились две группы молодых людей. В какой-то момент между ними завязалась драка, участниками которой стали около 30 человек. Они использовали камни, палки и другие подручные средства.

Затем более малочисленная группа молодых людей убежала в море. Вторая группа побежала за ними.

- Многие из отдыхающих пытались дозвониться в полицию, но связь там не всегда бывает. Человеку, который начал снимать происходящее на камеру сотового телефона, участники драки запретили это делать и сказали удалить видеозапись. Об этом нужно писать, чтобы полиция занималась безопасностью в местах общественного отдыха. Было стыдно перед гостями за такую картину, - рассказал один из очевидцев события.


Отдыхающим удалось разнять толпу только после того, когда получилось собрать достаточное количество людей для этого.




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Комментарии ( 11 )

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-2
  • Алдияр
  • Космос
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 17:49
Не иначе как ЧСники+акиматские сами организовали драку, чтобы обосновать закрытие dada
 
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  • Космос
  • ЁмоЁ
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:44
Ничему уже не удивляюсь в Актау, какие люди светлые строили город и кого в него насобирали из братских республик....
 
-1
  • Алдияр
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  • Toryn
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:40
Цитата: 132131212
Никогда столько народу не видел в 43м километре

Стрелка у них там была забита,такие любят отдыхать на общем режиме.
Цитата: Око
там же запрещено купаться?! )))


Око,
Так они и не купались.)))
 
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  • Ян
 132131212 (Посетители) Сегодня, 16:36
Никогда столько народу не видел в 43м километре
 
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  • Ян
 Око (Посетители) Сегодня, 16:04
lol А там же запрещено купаться?! )))

всё вижу
 
-1
  • Андpей
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 15:44
"Многие из отдыхающих пытались дозвониться в полицию, но связь там не всегда бывает. Человеку, который начал снимать происходящее на камеру сотового телефона, участники драки запретили это делать и сказали удалить видеозапись. Об этом нужно писать, чтобы полиция занималась безопасностью в местах общественного отдыха. Было стыдно перед гостями за такую картину, - рассказал один из очевидцев события"
- очевидец событий в этом месте ЗАПРЕЩЕНО купаться, это не место общественного отдыха а после таких публикаций вероятнее всего ужесточат меры за нарушение капаться в ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ!
https://www.lada.kz/aktau_news/society/72496-golubaya-buhta-i-43-y-kilometr-mang
istauskiy-maslihat-utverdil-zapreschennye-uchastki-dlya-kupaniya.html
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • from Vegas
  • leo529
  • MAXISS
  • shurik_kz11
  • Toryn
  • Bass66
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 15:36
"Они использовали камни, палки и другие подручные средства." После этого кто-то еще сомневается,что человек произошел от обезьяны??? burumburum burumburum burumburum Старик Дарвин был чертовски прав!
 
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  • Василий Кравчук
  • Око
  • ABCD
  • leo529
  • 132131212
  • Toryn
 Тина (Посетители) Сегодня, 15:35
Сейчас точно прикроют все места отдыха за городом!
Спасибо вам большое умные люди!...

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 Алдияр (Посетители) Сегодня, 15:06
Вот из-за таких дриопитеков и запрещают купаться на 43-м, в том числе и нормальным людям.
 
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 татарка (Посетители) Сегодня, 15:06
Дикари. Только кулаками махать могут, будто одни там отдыхают. Никакой культуры воспитания. Взрослые люди а ведут как стадо баранов.
 
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