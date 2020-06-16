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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 1697

Дороги внутри всех микрорайонов обещают отремонтировать в Актау

Ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог уже начали в Актау. Завершить планируется к концу августа. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото из архива lada.kz
На ямочный ремонт дорог внутри микрорайонов из бюджета города выделен 91 миллион 800 тысяч тенге. На сегодняшний день работы завершены в 29 и 28 а микрорайонах.

- Общая площадь дорог, которые будут отремонтированы, составляет 19 800 квадратных метров, сюда же будет включен и 5 микрорайон, в котором ремонт не доделали. В настоящее время ямочный ремонт дорог проводится в 13 микрорайоне. Во 2,6,7,26,27,12 будет проводиться комплексное благоустройство, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Тендер на ремонт дорог внутри микрорайонов выиграло ТОО «Ондасын Строй». Эта же компания за 470 миллионов тенге занимается покраской фасадов домов по периметру Актау. К слову, руководитель компании является депутатом Актауского городского маслихата. Он же за собственные средства в 2019 году подарил детскую площадку жителям 5 микрорайона.



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Комментарии ( 15 )

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132131212 (Посетители) Сегодня, 18:03
Помню в годах между 2006-2009 внутри микрорайонов дороги действительно ремонтировали, но сейчас это сказка какая то
 
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  • Ну Ну
 spamregg (Посетители) Сегодня, 17:51
Так вроде уже давно обещают... а у нас в мкр. будто война была и танки ездили.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 16:56
Депутат... тендер выиграл... ну-ну!
 
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  • Placida
 MAXISS (Посетители) Сегодня, 16:25
а когда тротуары сделают,чтобы машины по ним ездили.
 
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  • vaterloo
  • makovka
  • Voditel
  • ЁмоЁ
 Placida (Посетители) Сегодня, 16:18
Цитата: makovka
Покраска фасада 470 млн, а ремонт дорог (!) Всего 91 млн. Что можно отремонтировать за 91 млн? Центральную дорогу ремонтировали за 800 млн, если помните

вот именно! Кому нужны эти покраски..до первого хорошего дождя. Один уже красил город. Господи, когда эта дурость закончится? Люди просят благоустроить остановки, пустить нормальные автобусы, дать питьевую воду(!), выровнять дороги в т.ч. и внутри микрорайонов и озеленить, наконец, город!!! А они фасады красят!!!! Нас совсем за идиотов держат???
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:51
В пятом микрорайоне тоже в ремонтировали НО не доремонтировали!
 
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  • tolk
  • vaterloo
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:38
Обещалкины,который год уже лапшу вешают на уши.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Леська
  • дорожник
  • tolk
  • Placida
  • ЁмоЁ
 elek (Посетители) Сегодня, 15:15
Цитата: 2garin
ямы будут посыпаны песком с грунтом...

И намазан бутерброд с маслом и икрой...
 
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  • Имярек
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 15:12
ключевое слово - обещают :(
 
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  • Леська
  • tolk
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:43
Сколько себя помню, столько они и обещают...

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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