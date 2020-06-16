Дороги внутри всех микрорайонов обещают отремонтировать в Актау

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На ямочный ремонт дорог внутри микрорайонов из бюджета города выделен 91 миллион 800 тысяч тенге. На сегодняшний день работы завершены в 29 и 28 а микрорайонах.



- Общая площадь дорог, которые будут отремонтированы, составляет 19 800 квадратных метров, сюда же будет включен и 5 микрорайон, в котором ремонт не доделали. В настоящее время ямочный ремонт дорог проводится в 13 микрорайоне. Во 2,6,7,26,27,12 будет проводиться комплексное благоустройство, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.



Тендер на ремонт дорог внутри микрорайонов выиграло ТОО «Ондасын Строй». Эта же компания за 470 миллионов тенге занимается покраской фасадов домов по периметру Актау. К слову, руководитель компании является депутатом Актауского городского маслихата. Он же за собственные средства в 2019 году подарил детскую площадку жителям 5 микрорайона.