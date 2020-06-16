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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:29

Просмотров: 6494

Опасного жука поймал в Каспии житель Актау

Жука-плавунца житель Актау поймал в море, в районе 43-го километра. Насекомое опасно для обитателей пресных водоемов, но, как отметили местные специалисты, горожанам беспокоиться не о чем.

Кадр видео
По данным интернет издания Picabu.ru, жук-плавунец, на первый взгляд, кажется безобидным, но по факту держит в страхе водоемы. Насекомое без труда охотится на добычу значительно крупнее себя - других членистоногих, головастиков, рыб, а иногда и лягушек.

- Обитает он преимущественно в стоячей воде, к примеру, в прудах, озерах, малоподвижных реках. В Мангистау такой жук людям встречается редко, из-за удаленных пресноводных водоемов. Чаще можно встретить его на огородах и дачах, в бассейнах. Если у вас не рыбное хозяйство, то вам не стоит беспокоиться. Он не представляет угрозу для человека. Куда проблематичнее для нас сейчас - это майский жук, который наводнил огороды и наносит ущерб посадкам, – прокомментировал Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау».




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Комментарии ( 7 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:39
Цитата: tolk
Майского жука много и ещё много перламутрового "бананавого"

Нет у нас майских жуков. Вы, наверное, имеете ввиду Золотистую бронзовку

И для сравнения майский жук . В Актау их не разу не встречал.

А вот эта зараза жрет карагач: жук усач
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 17:01
я знаю более ОПАСНЫХ жуков, в здании акимата их развелось немеренно...говорят эт они губят зелень в городе, и не только...)
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:56
Цитата: Valderrama
Что я щас прочитал?

Про жуков,которые пишут такие заголовки draznilka
 
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  • Placida
  • n92
  • Алдияр
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:50
В заголовке - про опасного жука,
в тексте пишут, что он не представляет угрозу для человека.
И в конце, что проблема та в общем оказывается в совсем другом жуке.

Что я щас прочитал?
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:44
Ohotnik,
Майского жука много и ещё много перламутрового "бананавого"
 
-1
  • Алдияр
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • leo529
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:08
Плавунца на Баскудуке много под сухой тиной и он вообще безвреден,а вот "божья коровка" опять появилась так она падла кусается как овод беда.
 
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  • Ян
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 14:55
Куда проблематичнее для нас сейчас - это майский жук, который наводнил огороды

Где они нашли у нас майского жука? Самый опасный - жук-усач, он карагач портит
 
 

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