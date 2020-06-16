Опасного жука поймал в Каспии житель Актау

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По данным интернет издания Picabu.ru, жук-плавунец, на первый взгляд, кажется безобидным, но по факту держит в страхе водоемы. Насекомое без труда охотится на добычу значительно крупнее себя - других членистоногих, головастиков, рыб, а иногда и лягушек.
- Обитает он преимущественно в стоячей воде, к примеру, в прудах, озерах, малоподвижных реках. В Мангистау такой жук людям встречается редко, из-за удаленных пресноводных водоемов. Чаще можно встретить его на огородах и дачах, в бассейнах. Если у вас не рыбное хозяйство, то вам не стоит беспокоиться. Он не представляет угрозу для человека. Куда проблематичнее для нас сейчас - это майский жук, который наводнил огороды и наносит ущерб посадкам, – прокомментировал Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау».
- Обитает он преимущественно в стоячей воде, к примеру, в прудах, озерах, малоподвижных реках. В Мангистау такой жук людям встречается редко, из-за удаленных пресноводных водоемов. Чаще можно встретить его на огородах и дачах, в бассейнах. Если у вас не рыбное хозяйство, то вам не стоит беспокоиться. Он не представляет угрозу для человека. Куда проблематичнее для нас сейчас - это майский жук, который наводнил огороды и наносит ущерб посадкам, – прокомментировал Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау».