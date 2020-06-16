В Мангистауской области коронавирусом заразился 61 врач

Ж. Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистау

По данным Жамал Жаманбаевой, 20 врачей с коронавирусной инфекцией в настоящее время находятся в больнице. Еще 21 уже вылечился. Остальные находятся под домашним наблюдением.



- Я призываю всех граждан строго соблюдать меры предосторожности. Есть люди, которые ходят на свадьбы и другие мероприятия. Это опасно для них и их близких. В закрытом помещении необходимо держать дистанцию и носить маску. Офисным работникам желательно переходить на дистанционную работу. С родственниками лучше говорить по телефону и по видеозвонку, чем навещать их. Важно чаще мыть лицо и руки, а также измерять температуру своего тела и членов семьи. Если вы испытываете слабость, головную боль, боль в горле или жар, немедленно обратитесь к врачу, - заключила Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.



Всего в регионе зарегистрировано 379 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 49 - дети до 14 лет. Зарегистрировано шесть пациентов, приехавших из-за рубежа, у 147 больных диагноз выявлен по самообращению. Еще 226 человек имели тесные контакты с ранее заболевшими пациентами.



- В настоящее время 66 человек проходят лечение в стационаре в Актау, 39 - в Бейнеуском районе и 39 - в Жанаозене. В провизорном стационаре Актау находятся 153 человека. В селе Шетпе проходят лечение четыре человека, в Жетыбае - четыре человека, 11 - в Жанозене и 59 - в Бейнеуском районе. В настоящее время инфекция регистрируется в основном через тесный контакт, - сказала глава областного управления здравоохранения.