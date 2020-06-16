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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 2665

В Мангистауской области коронавирусом заразился 61 врач

Заболевшие медики лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Ж. Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистау
По данным Жамал Жаманбаевой, 20 врачей с коронавирусной инфекцией в настоящее время находятся в больнице. Еще 21 уже вылечился. Остальные находятся под домашним наблюдением.

- Я призываю всех граждан строго соблюдать меры предосторожности. Есть люди, которые ходят на свадьбы и другие мероприятия. Это опасно для них и их близких. В закрытом помещении необходимо держать дистанцию и носить маску. Офисным работникам желательно переходить на дистанционную работу. С родственниками лучше говорить по телефону и по видеозвонку, чем навещать их. Важно чаще мыть лицо и руки, а также измерять температуру своего тела и членов семьи. Если вы испытываете слабость, головную боль, боль в горле или жар, немедленно обратитесь к врачу, - заключила Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Всего в регионе зарегистрировано 379 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 49 - дети до 14 лет. Зарегистрировано шесть пациентов, приехавших из-за рубежа, у 147 больных диагноз выявлен по самообращению. Еще 226 человек имели тесные контакты с ранее заболевшими пациентами.

- В настоящее время 66 человек проходят лечение в стационаре в Актау, 39 - в Бейнеуском районе и 39 - в Жанаозене. В провизорном стационаре Актау находятся 153 человека. В селе Шетпе проходят лечение четыре человека, в Жетыбае - четыре человека, 11 - в Жанозене и 59 - в Бейнеуском районе. В настоящее время инфекция регистрируется в основном через тесный контакт, - сказала глава областного управления здравоохранения.



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Комментарии ( 9 )

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  • Сергей Владимиров
  • veselaya
  • ЁмоЁ
  • Freeman81
  • babushka
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 19:44
Цитата: Алдияр
Государство должно всё же что-то сделать. 42 500 мало - разумеется. Но хотя бы их до сентября выплатили бы людям! Или, к примеру, дали снять часть пенсионных накоплений.
Если завтра начнётся пипец, тех кто "хочу гулять, хочу загорать" слышно уже не будет. Естественный отбор займётся ими в первую очередь. А остальным как быть??? Вы представляете что будет, если не будет мест в больницах и операционных???

42500 Наше государство давать больше не будет,они он глянули на соседа там не дают ну можем и мы не давать,отменили ЧП что бы не платить 42500 и оставили типа карантина,по поводу загорать и гулять по пляжу Я не такой человек,уже и не помню когда был последний раз на море.
По поводу пенсионных накоплений добегут еще дадут нам снять часть их для существования во время карантина.
Вы думаете в больницах лучше?Вы не читали новость недавнюю про беременную женщину 34 года потеряла ребёнка из за глупости врачей ей нужен был гинеколог а они идиоты ждали анализ на корону. stena
В итоге человек потерял ребёнка по тупости наших медиков!
 
-4
  • mer
  • Freeman81
  • Сергей Владимиров
  • Vladimir7737
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  • kz1990
  • Neo_454
 Алдияр (Посетители) Сегодня, 19:12
Цитата: kz1990
Тут люди сами должны думать своей головой и о своём здоровье перед тем как идти на садака или той,свадьбы как обычно у нас привыкли делать!


Хоть Вы и поставили мне минус (на что я не реагирую вовсе), но я с Вами согласен.

Однако тут, к примеру, многие пишут "а я хочу купаться и буду загорать где хочу и когда хочу"... И всё же это половина проблемы. Государство должно всё же что-то сделать. 42 500 мало - разумеется. Но хотя бы их до сентября выплатили бы людям! Или, к примеру, дали снять часть пенсионных накоплений.

Если завтра начнётся пипец, тех кто "хочу гулять, хочу загорать" слышно уже не будет. Естественный отбор займётся ими в первую очередь. А остальным как быть??? Вы представляете что будет, если не будет мест в больницах и операционных???
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 18:57
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Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • avon135
  • mer
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:53
Цитата: Алдияр
Введите режим ЧП! Какое право имеет государство рисковать здоровьем граждан?

ЧП не ведут так как придется людям платить снова 42500,а блок посты ставить тоже не резон из посёлков ездят люди на работу в Актау,кто будет кормить их семьи?42500 уже все халяву прикрыли хотя этих денег не хватит одному человеку на месяц пропитания.
Тут люди сами должны думать своей головой и о своём здоровье перед тем как идти на садака или той,свадьбы как обычно у нас привыкли делать!
 
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 Леська (Посетители) Сегодня, 18:45
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  • zhanino
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 18:36
С бейнеу на садака, в бейнеу на садака. С Алматы и Астаны самолёт летает. Пока не введут ЧП на всей территории области и не поставят блок посты, карантин усилить надо. Вот тогда можно будет что-то сделать. А так это просто очковтирательство.
 
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 Леська (Посетители) Сегодня, 18:32
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 17:59
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 Алдияр (Посетители) Сегодня, 17:44
Введите режим ЧП! Какое право имеет государство рисковать здоровьем граждан?

Как минимум должны быть усилены карантинные меры до сентября месяца!
 
 

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