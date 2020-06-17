«Солдатский пляж» могут закрыть в Актау

Скриншот видеоматериала
После публикации в Сети видеоролика, на котором запечатлён массовый отдых жителей Актау на «Солдатском пляже», санврачи области заявили, что на месте отдыха могут ввести ограничения, если из-за скопления народа в этом месте начнётся рост коронавирусной инфекции.
- Эпидемиологическая ситуация будет и далее отслеживаться. Исполнительная власть, насколько нам известно, работает над созданием условий для отдыхающих и над открытием большего количества бесплатных пляжей, - сообщили в пресс-службе департамента.
Напомним, ранее было опубликовано видео с большим количеством отдыхающих на одном из пляжей в Актау. Санврачи с пониманием отнеслись к желанию жителей искупаться в море. Но попросили соблюдать элементарные меры осторожности и необходимую дистанцию от других отдыхающих.
- Эпидемиологическая ситуация будет и далее отслеживаться. Исполнительная власть, насколько нам известно, работает над созданием условий для отдыхающих и над открытием большего количества бесплатных пляжей, - сообщили в пресс-службе департамента.
Напомним, ранее было опубликовано видео с большим количеством отдыхающих на одном из пляжей в Актау. Санврачи с пониманием отнеслись к желанию жителей искупаться в море. Но попросили соблюдать элементарные меры осторожности и необходимую дистанцию от других отдыхающих.