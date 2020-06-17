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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 3132

«Солдатский пляж» могут закрыть в Актау

На бесплатном «Солдатском пляже» и на других городских пляжах могут ввести меры ограничения, если окажется, что заболевший коронавирусом человек посещал данное место отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
После публикации в Сети видеоролика, на котором запечатлён массовый отдых жителей Актау на «Солдатском пляже», санврачи области заявили, что на месте отдыха могут ввести ограничения, если из-за скопления народа в этом месте начнётся рост коронавирусной инфекции.



- Эпидемиологическая ситуация будет и далее отслеживаться. Исполнительная власть, насколько нам известно, работает над созданием условий для отдыхающих и над открытием большего количества бесплатных пляжей, - сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, ранее было опубликовано видео с большим количеством отдыхающих на одном из пляжей в Актау. Санврачи с пониманием отнеслись к желанию жителей искупаться в море. Но попросили соблюдать элементарные меры осторожности и необходимую дистанцию от других отдыхающих.



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Комментарии ( 18 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 15:23
Ага, конечно! Будут люди в такую жару дома сидеть и смотреть на тёплое море!
Совсем уже глаза пеленой затянулись!

Алдияр,
Так и сидите дома и не шатайтесь по пляжам и увеселительным заведениям, точно тогда не заразитесь и никого не наградите

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • kz1990
 None None (Посетители) Сегодня, 15:12
Отмените тогда оплату за электричество тогда я и посижу дома под кондиционером
 
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  • Freeman81
  • веснушка
 татарка (Посетители) Сегодня, 15:01
Такая жара еще и море отнимают, берите и лечите просто если уж заболели. На что нам медицина тогда.
Раньше был этот ковид и ничего как то все вылечились без всяких карантинных мер, а сейчас что ? Уже достали своими запретами, сады откройте уже нормально. Многие выйти на работу не могут т.к. детей оставить не с кем.
 
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  • Галина63
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 14:58
 Daulet201999 Сегодня, 14:35Ответить

Кто там был недавно видели что вода там гниёт. Видимо вода с очистного сооружения плохо очищается. Загрязнено около 2 км. Трубу с очистных надо дальше в море кинуть на 2-3 км, а она у берега 3м. Вот и результат. ПОСМОТРИТЕ И СНИМИТЕ НА ВИДЕО.

Это вода с ТЭЦ сбрасывается. Заборный канал за Достаром. С очистных нет сброса в море.
 
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  • zhanino
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 14:57
Надо было в черте города оставить бесплатные пляжи, навезти туда песка, поставить пару зонтиков. Как раньше было, и народу на одном пляже стало бы меньше.

Раньше такого скопления людей на солдатском пляже не было,т.к. там воды по колено, вонючая, лягушатник одним словом. Было больше доступных для купания мест, недалеко от дома.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:40
Алдияр,
ваша зависть к "барыгам" понятна.
не понятно где вы для своей семьи покушать купите и трусы.
а также, если вам знакомо понятие планирования, расскажите, что будет через 3 месяца? вирус подождет подождет и уйдет? тогда и можно будет всем вылазить из подвалов?
вирус не уйдет. он будет с нами и завтра и послезавтра и через год, три и пять лет.
вместо горлопанства надо вырабатывать методы борьбы с ним а не копать норы чтобы спрятаться.
не спрячешься уже, все.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:35
Кто там был недавно видели что вода там гниёт. Видимо вода с очистного сооружения плохо очищается. Загрязнено около 2 км. Трубу с очистных надо дальше в море кинуть на 2-3 км, а она у берега 3м. Вот и результат. ПОСМОТРИТЕ И СНИМИТЕ НА ВИДЕО.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 14:23
тогда надо и закрывать остальные платные пляжи, как будто там народу меньше, Достар так вообще кишит людьми, там еще больше.
 
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 Expert (Посетители) Сегодня, 14:17
Департамент контроля качества и безопасности услуг может пострадать в Мангистауской области, если и когда у народа кончится терпение...
 
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 minus (Посетители) Сегодня, 14:14
А людям где купаться? Распродали всю землю на набережной!
 
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