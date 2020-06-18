Бывший аким Мангистауской области заболел коронавирусом

Фото из архива Lada.kz
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.
- Уважаемые казахстанцы! Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как не старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе. Убедительно прошу наших граждан соблюдать меры безопасности: носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены. Желаю всем быть здоровыми! - написал экс-аким Мангистауской области.
Сегодня стало известно и о том, что инфекция подтвердилась у Нурсултана Назарбаева, первого президента РК.
- Уважаемые казахстанцы! Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как не старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе. Убедительно прошу наших граждан соблюдать меры безопасности: носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены. Желаю всем быть здоровыми! - написал экс-аким Мангистауской области.
Сегодня стало известно и о том, что инфекция подтвердилась у Нурсултана Назарбаева, первого президента РК.