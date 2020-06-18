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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 1649

Бывший аким Мангистауской области заболел коронавирусом

Ералы Тугжанов заразился коронавирусом. Об этом бывший аким Мангистауской области, а ныне вице-премьер, сообщил на своей странице в Facebook.

Фото из архива Lada.kz
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.

- Уважаемые казахстанцы! Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как не старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе. Убедительно прошу наших граждан соблюдать меры безопасности: носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены. Желаю всем быть здоровыми! - написал экс-аким Мангистауской области.

Сегодня стало известно и о том, что инфекция подтвердилась у Нурсултана Назарбаева, первого президента РК.



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Комментарии ( 9 )

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-1
  • Ян
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Алдияр (Посетители) Сегодня, 17:51
Цитата: Forever Young
Как то по*уй на него... Ничего для города полезного не сделал..


Просто интересно посмотреть на Ваши деяния для города...
 
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  • Алдияр
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  • arelav_74
 Forever Young (Посетители) Сегодня, 17:48
Как то по*уй на него... Ничего для города полезного не сделал..
 
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  • Алдияр
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  • тинаки
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:56
Ну же. Пополни статистику пожалуста.))
 
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  • makovka
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 16:54
Цитата: тинаки
походу с сегодняшнего дня у истеблишмента это становится модным

а то!)
и главно все безсимптомно по результатам теста! )))
не верюююю! )
хайпуют - сейчас это в тренде! )
 
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  • kz1990
  • makovka
  • Ну Ну
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  • watlow
 leo529 (Посетители) Сегодня, 16:45
Они там что, в одной сауне были что-ли :))
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 16:37
Ну заболел и заболел,выздоравления ему. Ели вспомнил да и вспоминать то не за что.
Верхушка наша болеет,с чего бы это а ?

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:15
"Патшаң соқыр болса бір көзіңді қысып жүр" burumburum
 
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 тинаки (Посетители) Сегодня, 15:53
походу с сегодняшнего дня у истеблишмента это становится модным nevizhu
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 15:38
Он хоть помнит о том, что был здесь акимом??? Зачем эта привязка...
 
 

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