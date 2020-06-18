В одном из районов Мангистау усилили карантин

Фото из доступных источников
Как сообщается в постановлении, в Бейнеуском районе будут снова установлены блокпосты. Выезд за пределы района сельчанам также ограничен.
Мероприятия с большим количеством людей в районе отменяются.
Поход за продуктами питания разрешён с 14:00 до 18:00.
Отвечать за исполнение карантинных мер назначен главный государственный санитарный врач Бейнеуского района.
За эпидемиологической обстановкой будет следить главный санитарный врач области.
Мероприятия с большим количеством людей в районе отменяются.
Поход за продуктами питания разрешён с 14:00 до 18:00.
Отвечать за исполнение карантинных мер назначен главный государственный санитарный врач Бейнеуского района.
За эпидемиологической обстановкой будет следить главный санитарный врач области.