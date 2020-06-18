В одном из районов Мангистау усилили карантин

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Как сообщается в постановлении, в Бейнеуском районе будут снова установлены блокпосты. Выезд за пределы района сельчанам также ограничен.



Мероприятия с большим количеством людей в районе отменяются.



Поход за продуктами питания разрешён с 14:00 до 18:00.



Отвечать за исполнение карантинных мер назначен главный государственный санитарный врач Бейнеуского района.



За эпидемиологической обстановкой будет следить главный санитарный врач области.