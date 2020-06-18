Ущерб в 3 миллиарда тенге нанесён предприятиями Мангистау экологии

Иллюстративное фото

Общая сумма административных штрафов, наложенных по итогам проверок департаментом экологии на предприятия региона, составляет 75 миллиардов 790 миллионов тенге. Также было предъявлено 83 претензии за ущерб, нанесённый окружающей среде на сумму 3 109 343 123 тенге.



- На сегодняшний день приостановлена деятельность 14 предприятий. Это ТОО «Эко Ориентир», ТОО «Индустриальный парк Мангистау», ТОО «Калжан Курылыс», ТОО «RICH AKTAU», ТОО «ТАС», ТОО «ИБК «Си БУ», ТОО «Нура», ТОО «Корпорация Технического Содействия», ГКП на ПХВ «Каракиянская центральная районная больница», Комбинат по переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов в Жанаозене, АО «Каражанбасмунай», ТОО «Тастемір ЛТД» и ТОО «Ландфил». На стадии рассмотрения в судебных органах находятся исковые заявления на АО «КазАзот» и ТОО «Азия тас-1000», - сообщили в ведомстве.



В департаменте экологии рассказали, что основным источником загрязнения атмосферного воздуха, который в последнее время приобрёл системный характер, являются карьеры по добыче камней, расположенные вокруг села Шетпе. По данным специалистов, село Шетпе фактически окружено 29 карьерами. Проблема заключается в частом пылеобразовании при добыче камня.



- Данная ситуация складывается на протяжении 10–15 лет и не решается. В последние годы количество карьеров только увеличивается. В связи с участившимися жалобами на частые пыления, по инициативе департамента экологии, в 2019 году были проведены лабораторно-исследовательские работы в пределах санитарно-защитной зоны карьеров. Был установлен высокий уровень пылевого загрязнения. На сегодня по вопросу соблюдения экологических законодательств наши специалисты провели внеплановые проверки в деятельности: ТОО «ТАС», ТОО «ДИС», ТОО «Бай-Бег» ТОО «Темиртас-1», ТОО «Аян Актау», ТОО «Нура» и АО «МКДСМ». В результате были установлены грубые нарушения: предприятия осуществляли деятельность без заключения государственной экологической экспертизы и экологических разрешений. Также не были исполнены проектные решения по внедрению соответствующих пылеподавляющих установок, - сообщили в ведомстве.



Общая сумма административных штрафов, наложенных на предприятия, составила 1 338 250 тенге, а общая сумма ущерба, причинённого ими окружающей среде, - 13 393 552 тенге.



- Областным акиматом был разработан план мероприятий с указанием конкретных сроков по решению данных проблем. В частности, это перемещение всех дробильно-сортировочных установок на расстояние более 10 километров от села Шетпе и закрытие промысловых автодорог, которые имеют выход к республиканской трассе. Стоит отметить, что в акимат поступили заявки от ТОО «SPV Company», ТОО «Мунал-М», ТОО «Самгау карьер» и ТОО «Казына Мангыстау» о перемещении дробильно-сортировочных установок, - сообщили в ведомстве.



Экологи подали исковые заявления в суд об отзыве экологических документов с последующей приостановкой деятельности до устранения нарушений на ТОО «Бай Бег», ТОО «ДИС», ТОО «Темиртас-1», ТОО «ТАС», ТОО «Аян Актау», ТОО «Нура» и АО «МКДСМ».



- Департамент экологии направил ходатайство в управление земельных отношений Мангистауской области о рассмотрении вопроса расторжения контрактов на недропользования указанных предприятий. Решением компетентного органа приостановлено действие контрактов до устранения экологических нарушений. В одностороннем порядке досрочно прекращено действие контракта на недропользование ТОО «Шетпе Тас» и ИП «Ш. К. Сейдалиев». В скором времени будет рассмотрен вопрос о расторжении или приостановлении контрактов на недропользование ТОО «ДИС», ТОО «Бай-Бег» и ТОО «Нура». Сотрудники департамента также планируют поэтапно проводить проверки в отношении ТОО «Деталь Строй», ТОО «АтырауИнжТехноЦентр», ТОО «Шетпе Тас», ТОО «Роял Стоне Групп», ТОО «Тупкараган», ТОО «Азия Тас-1000», ТОО «Сапсан», ТОО «Бузачи Нефть», ТОО «Ержурек Холдинг», ТОО «Казына Мангыстау», ТОО «Самгау карьер» и ТОО «Алтын арка – ХХI», - отметили в ведомстве.



С помощью космического мониторинга с целью определения мест размещения несанкционированных отходов на территории Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов экологами установлены 194 таких участка.



- Мангистауская область занимает самое последнее место по количеству свалок отходов. Благодаря помощи местных бизнес-сообществ из 194 участков 54 уже утилизировано. Более того, в этом году планируется расширить зону космического мониторинга вокруг Жанаозена, Бейнеуского, Мангистауского и Каракиянского районов, - сообщили в департаменте.