«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 18 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 404.79 KZT
  • €1 = 455.31 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 514

Ущерб в 3 миллиарда тенге нанесён предприятиями Мангистау экологии

По итогам 2019 года и первого квартала 2020 года сотрудниками департамента экологии области проведено 125 проверок и выявлено 210 экологических нарушений. Об этом сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото
Общая сумма административных штрафов, наложенных по итогам проверок департаментом экологии на предприятия региона, составляет 75 миллиардов 790 миллионов тенге. Также было предъявлено 83 претензии за ущерб, нанесённый окружающей среде на сумму 3 109 343 123 тенге.

- На сегодняшний день приостановлена деятельность 14 предприятий. Это ТОО «Эко Ориентир», ТОО «Индустриальный парк Мангистау», ТОО «Калжан Курылыс», ТОО «RICH AKTAU», ТОО «ТАС», ТОО «ИБК «Си БУ», ТОО «Нура», ТОО «Корпорация Технического Содействия», ГКП на ПХВ «Каракиянская центральная районная больница», Комбинат по переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов в Жанаозене, АО «Каражанбасмунай», ТОО «Тастемір ЛТД» и ТОО «Ландфил». На стадии рассмотрения в судебных органах находятся исковые заявления на АО «КазАзот» и ТОО «Азия тас-1000», - сообщили в ведомстве.

В департаменте экологии рассказали, что основным источником загрязнения атмосферного воздуха, который в последнее время приобрёл системный характер, являются карьеры по добыче камней, расположенные вокруг села Шетпе. По данным специалистов, село Шетпе фактически окружено 29 карьерами. Проблема заключается в частом пылеобразовании при добыче камня.

- Данная ситуация складывается на протяжении 10–15 лет и не решается. В последние годы количество карьеров только увеличивается. В связи с участившимися жалобами на частые пыления, по инициативе департамента экологии, в 2019 году были проведены лабораторно-исследовательские работы в пределах санитарно-защитной зоны карьеров. Был установлен высокий уровень пылевого загрязнения. На сегодня по вопросу соблюдения экологических законодательств наши специалисты провели внеплановые проверки в деятельности: ТОО «ТАС», ТОО «ДИС», ТОО «Бай-Бег» ТОО «Темиртас-1», ТОО «Аян Актау», ТОО «Нура» и АО «МКДСМ». В результате были установлены грубые нарушения: предприятия осуществляли деятельность без заключения государственной экологической экспертизы и экологических разрешений. Также не были исполнены проектные решения по внедрению соответствующих пылеподавляющих установок, - сообщили в ведомстве.

Общая сумма административных штрафов, наложенных на предприятия, составила 1 338 250 тенге, а общая сумма ущерба, причинённого ими окружающей среде, - 13 393 552 тенге.

- Областным акиматом был разработан план мероприятий с указанием конкретных сроков по решению данных проблем. В частности, это перемещение всех дробильно-сортировочных установок на расстояние более 10 километров от села Шетпе и закрытие промысловых автодорог, которые имеют выход к республиканской трассе. Стоит отметить, что в акимат поступили заявки от ТОО «SPV Company», ТОО «Мунал-М», ТОО «Самгау карьер» и ТОО «Казына Мангыстау» о перемещении дробильно-сортировочных установок, - сообщили в ведомстве.

Экологи подали исковые заявления в суд об отзыве экологических документов с последующей приостановкой деятельности до устранения нарушений на ТОО «Бай Бег», ТОО «ДИС», ТОО «Темиртас-1», ТОО «ТАС», ТОО «Аян Актау», ТОО «Нура» и АО «МКДСМ».

- Департамент экологии направил ходатайство в управление земельных отношений Мангистауской области о рассмотрении вопроса расторжения контрактов на недропользования указанных предприятий. Решением компетентного органа приостановлено действие контрактов до устранения экологических нарушений. В одностороннем порядке досрочно прекращено действие контракта на недропользование ТОО «Шетпе Тас» и ИП «Ш. К. Сейдалиев». В скором времени будет рассмотрен вопрос о расторжении или приостановлении контрактов на недропользование ТОО «ДИС», ТОО «Бай-Бег» и ТОО «Нура». Сотрудники департамента также планируют поэтапно проводить проверки в отношении ТОО «Деталь Строй», ТОО «АтырауИнжТехноЦентр», ТОО «Шетпе Тас», ТОО «Роял Стоне Групп», ТОО «Тупкараган», ТОО «Азия Тас-1000», ТОО «Сапсан», ТОО «Бузачи Нефть», ТОО «Ержурек Холдинг», ТОО «Казына Мангыстау», ТОО «Самгау карьер» и ТОО «Алтын арка – ХХI», - отметили в ведомстве.

С помощью космического мониторинга с целью определения мест размещения несанкционированных отходов на территории Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов экологами установлены 194 таких участка.

- Мангистауская область занимает самое последнее место по количеству свалок отходов. Благодаря помощи местных бизнес-сообществ из 194 участков 54 уже утилизировано. Более того, в этом году планируется расширить зону космического мониторинга вокруг Жанаозена, Бейнеуского, Мангистауского и Каракиянского районов, - сообщили в департаменте.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 18:28
Цитата: Bass66
То есть если в казну поступят эти три миллиарда, то экология автоматически восстановится?!

Не восстановится,но построится несколько новых сиротских домов и будут куплены новые машины 570 как минимум и дети поедут учиться в город Лондон. Но не наши с вами.

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:25
Ущерб в 3 миллиарда тенге нанесён предприятиями Мангистау экологии

То есть если в казну поступят эти три миллиарда, то экология автоматически восстановится?!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика