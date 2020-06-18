Решение проблемы нехватки питьевой воды в Мангистау озвучил Серикбай Трумов

- В области разработан план по решению вопроса с водообеспечением населения. К примеру, ожидается подключение дополнительной опреснительной установки при опреснительном заводе «Каспий», что позволит вырабатывать еще 20 000 кубометров в сутки. На эти цели по поручению главы правительства направлен один миллиард тенге. Работы уже начались. При эффективной реализации проекта к концу 2021 года Мунайлинский район будет полностью обеспечен централизованным водоснабжением, - отметил Серикбай Трумов.

Производительность Мангистауского атомного энергетического комбината ТОО «МАЭК-Казатомпром» составляет 50 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Этим объёмом воды обеспечивают только население Актау. Кроме этого, опреснительный завод «Каспий» производит в сутки 20 000 кубометров воды, но этого недостаточно.Для увеличения суточной мощности производства до 23 000 кубометров в 2020 году выделены дополнительные средства. Данная ситуация, как сообщили в пресс-службе акима области, находится под особым контролем Серикбая Трумова.Следующий проект, как отметили в акимате, позволит полностью решить вопрос с нехваткой питьевой воды в Мангистау. Это строительство и ввод в эксплуатацию опреснительного завода мощностью 50 000 кубометров воды в сутки в районе курортной зоны «Кендерли». На сегодняшний день технико-экономическое обоснование (ТЭО) проходит государственную экспертизу. Оно было подготовлено АО НК «КазМунайГаз» по поручению премьер-министра страны.В регионе ведутся работы по строительству опреснительного завода на месторождении «Каражанбас». Это позволит месторождению стать самообеспеченным в вопросах водоснабжения и перенаправить 17 000 кубометров питьевой воды из водопровода «Кигаш-Мангистау» на нужды жителей области.Нехватку питьевой воды испытывают жители не только Мунайлинского, но и Тупкараганского района, в частности, сёл Акшукур, Сайын Шапагатов и Форт-Шевченко. Разрабатывается проект строительства опреснительной установки в Форт-Шевченко.- Вопрос с водообеспечением остро стоит в Мунайлинском районе. На данный момент вода в район подаётся по графику. Реализация ряда проектов по строительству опреснительных установок и заводов в Мангистау полностью решит вопрос с дефицитом питьевой воды, - сообщила пресс-служба акима области.