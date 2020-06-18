«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 18 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 404.79 KZT
  • €1 = 455.31 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 1085

Решение проблемы нехватки питьевой воды в Мангистау озвучил Серикбай Трумов

О том, какие меры будут приняты для решение вопроса дефицита питьевой воды, рассказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области, сообщает пресс-служба акима.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Производительность Мангистауского атомного энергетического комбината ТОО «МАЭК-Казатомпром» составляет 50 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Этим объёмом воды обеспечивают только население Актау. Кроме этого, опреснительный завод «Каспий» производит в сутки 20 000 кубометров воды, но этого недостаточно.

Для увеличения суточной мощности производства до 23 000 кубометров в 2020 году выделены дополнительные средства. Данная ситуация, как сообщили в пресс-службе акима области, находится под особым контролем Серикбая Трумова.

Решение проблемы нехватки питьевой воды в Мангистау озвучил Серикбай Трумов


- В области разработан план по решению вопроса с водообеспечением населения. К примеру, ожидается подключение дополнительной опреснительной установки при опреснительном заводе «Каспий», что позволит вырабатывать еще 20 000 кубометров в сутки. На эти цели по поручению главы правительства направлен один миллиард тенге. Работы уже начались. При эффективной реализации проекта к концу 2021 года Мунайлинский район будет полностью обеспечен централизованным водоснабжением, - отметил Серикбай Трумов.


Следующий проект, как отметили в акимате, позволит полностью решить вопрос с нехваткой питьевой воды в Мангистау. Это строительство и ввод в эксплуатацию опреснительного завода мощностью 50 000 кубометров воды в сутки в районе курортной зоны «Кендерли». На сегодняшний день технико-экономическое обоснование (ТЭО) проходит государственную экспертизу. Оно было подготовлено АО НК «КазМунайГаз» по поручению премьер-министра страны.

Решение проблемы нехватки питьевой воды в Мангистау озвучил Серикбай Трумов


В регионе ведутся работы по строительству опреснительного завода на месторождении «Каражанбас». Это позволит месторождению стать самообеспеченным в вопросах водоснабжения и перенаправить 17 000 кубометров питьевой воды из водопровода «Кигаш-Мангистау» на нужды жителей области.

Нехватку питьевой воды испытывают жители не только Мунайлинского, но и Тупкараганского района, в частности, сёл Акшукур, Сайын Шапагатов и Форт-Шевченко. Разрабатывается проект строительства опреснительной установки в Форт-Шевченко.

- Вопрос с водообеспечением остро стоит в Мунайлинском районе. На данный момент вода в район подаётся по графику. Реализация ряда проектов по строительству опреснительных установок и заводов в Мангистау полностью решит вопрос с дефицитом питьевой воды, - сообщила пресс-служба акима области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Алдияр (Посетители) Сегодня, 18:26
Цитата: Ян
Местные это те которые тут родились.


Ну вот я тут родился и выезжал всего то на пару лет (и то не по своей прихоти), а как то этим не горжусь и не считаю это приемуществом. Иногда даже наоборот.

А я вот бабке с седьмого этажа сегодня две пятишки воды затащил. У ней недоходит, а у меня нормально и напор есть.
Вот почему бы не вытащить во двор воду в бутылках и пусть те, у кого нет берут! ну.

А пока делить "свои не свои" сдохнем от нехватки воды. Причём и те и те сдохнут. Жажда она не дура, на национальность не смотрит.

Таки дела.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 18:24
Цитата: Алдияр

А - эти люди должны быть полезны обществу

Жёстко за.

Цитата: Алдияр
А по поводу местный не местный - это сказки.

Самые местные это первооткрыватели с 1963 года и даже это неважно. Местные это те которые тут родились.

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
-1
  • Алдияр
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • almaty2018
 Forever Young (Посетители) Сегодня, 17:46
Строят новые микрорайоны и многие ещё не подключены к водоснабжению.. а воды и так получается не хватает..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Василий Кравчук
  • almaty2018
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 17:30
Короче до конца года эта проблема не решиться я так понял. Раньше надо решать проблему. Теперь и зимой с газом проблема начнётся.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • 12-й регион
  • Ян
 Алдияр (Посетители) Сегодня, 17:29
Цитата: Ян
Может хватит раздувать численность населения пора уже регулировать приток.


Немного не так. Выскажу своё мнение:

Лично я ЗА приток любого количества новых людей, пофиг откуда и каких, НО -

А - эти люди должны быть полезны обществу
Б - должна быть квота. То есть, сначала комунальщики, застройщики, экологи, бездельники полицейские и прочие структуры должны выдавать своё постановление о том, сколько человек в этом месяце может въехать в область на ПМЖ. Соответственно эти структуры должны нести ответственность.

А по поводу местный не местный - это сказки. В 1969 году, когда сюда приехали мои родители, к примеру, население прекрасного города Шевченко было 55 тыс. человек. Сегодня 200 000. А кого не спроси - все местные. Вот прям чуть ли не без исключения! Фантастика.

Почему миграция не работает в обратную сторону? Не нашёл работу, совершил противоправные действия или нарушения - будь добр покинуть Республику! А если ты работаешь, растишь детей, соблюдаешь закон - мне лично по барабану на каком ты говоришь языке и откуда ты приехал! Это нормальная практика. Должно быть так.

Тогда (если все будут делать одно дело) и воды всем хватит и еды и даже на иништяки ещё и останется!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Bass66
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:15
Людей у нас прибавилось и в этом вся проблема,раньше улицы поливали,дачи обеспечивали водой и было хорошо. Может хватит раздувать численность населения пора уже регулировать приток. Новые опреснители конечно решение проблемы,но что то долго всё это или всё говорильней закончится.

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика