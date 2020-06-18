Названы имена первых кандидатов в депутаты сената парламента страны от Мангистауской области

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В стране 12 августа пройдут выборы депутатов сената парламента. В кандидаты от Мангистауской области выдвинулись пять человек.



- Заявления на сегодняшний день подали пять граждан: Алдашев Суидик Тасеменулы — первый вице-президент АО «Каранжанбасмунай», Байжигит Ербол Бердибайулы - директор Мангистауского филиала «Правительство для граждан», Ильмуханбетова Шолпан Лазаревна - заместитель генерального директора АО «Мангистамунайгаз», Орынбасаров Бекбол Тлеумуратович - председатель правления АО «Свободная экономическая зона «Морпорт Актау» и Тлепов Нурлан Серикович - директор ТОО «Медицинский центр кардиологии и внутренних болезней», - сказал Аскар Рзаханов.



После проверки их документов, по словам Аскара Рзаханова, комиссия утвердила и зарегистрировала троих кандидатов. Документы еще двоих кандидатов все еще проверяются.



- После сдачи всех документов областная комиссия на заседании утвердила и зарегистрировала трёх кандидатов в депутаты по нашей области. Это Алдашев Суидик, Байжигит Ербол и Тлепов Нурлан. На сегодня по ним продолжается работа проверки документов. Согласно календарному плану мы имеем право еще принимать заявления на выдвижение, - сказал Аскар Рзаханов.



Желающим стать кандидатом в депутаты в избирательной комиссии предоставят перечень документов, который необходимо собрать, и после их проверки примут решение о регистрации или отводе кандидатур.



- Выборщиками являются все депутаты областных, городских и районных маслихатов Мангистауской области. Списочная численность составляет на сегодня 115 человек, но на данный момент зарегистрированы 105 человек. Их фамилии будут опубликованы в СМИ, - сказал Аскар Рзаханов.



Избраны будут по два сенатора (всего 34) от каждой области, столицы и городов республиканского подчинения. Обычные жители не участвуют в выборе сенаторов.