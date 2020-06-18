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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 829

Названы имена первых кандидатов в депутаты сената парламента страны от Мангистауской области

В Мангистауской области пять человек подали заявление на кандидатство в депутаты сената парламента РК. Кандидатуры троих были утверждены комиссией. Еще двоих - проверяются. Об этом сообщил Аскар Рзаханов, председатель избирательной комиссии Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В стране 12 августа пройдут выборы депутатов сената парламента. В кандидаты от Мангистауской области выдвинулись пять человек.

- Заявления на сегодняшний день подали пять граждан: Алдашев Суидик Тасеменулы — первый вице-президент АО «Каранжанбасмунай», Байжигит Ербол Бердибайулы - директор Мангистауского филиала «Правительство для граждан», Ильмуханбетова Шолпан Лазаревна - заместитель генерального директора АО «Мангистамунайгаз», Орынбасаров Бекбол Тлеумуратович - председатель правления АО «Свободная экономическая зона «Морпорт Актау» и Тлепов Нурлан Серикович - директор ТОО «Медицинский центр кардиологии и внутренних болезней», - сказал Аскар Рзаханов.

После проверки их документов, по словам Аскара Рзаханова, комиссия утвердила и зарегистрировала троих кандидатов. Документы еще двоих кандидатов все еще проверяются.

- После сдачи всех документов областная комиссия на заседании утвердила и зарегистрировала трёх кандидатов в депутаты по нашей области. Это Алдашев Суидик, Байжигит Ербол и Тлепов Нурлан. На сегодня по ним продолжается работа проверки документов. Согласно календарному плану мы имеем право еще принимать заявления на выдвижение, - сказал Аскар Рзаханов.

Желающим стать кандидатом в депутаты в избирательной комиссии предоставят перечень документов, который необходимо собрать, и после их проверки примут решение о регистрации или отводе кандидатур.

- Выборщиками являются все депутаты областных, городских и районных маслихатов Мангистауской области. Списочная численность составляет на сегодня 115 человек, но на данный момент зарегистрированы 105 человек. Их фамилии будут опубликованы в СМИ, - сказал Аскар Рзаханов.

Избраны будут по два сенатора (всего 34) от каждой области, столицы и городов республиканского подчинения. Обычные жители не участвуют в выборе сенаторов.



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Комментарии ( 4 )

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  • Ян
 Алдияр (Посетители) Сегодня, 18:19
Цитата: Ян
Минус впорол в отместку,сам виноват минусуешь меня без повода,не согласен,обоснуй решим.


Да не нужно ничего решать. Плюсы, минусы - фигня это всё. podmig
 
-1
  • AVKB
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 18:09
Цитата: Алдияр
ГДЕ учителя, доктора и рабочие???

Алдияр по комментариям вроде умный мужик,а вопросы странные задаёшь. Неужели не понял,кто рулит тот и поворачивает. ps Минус впорол в отместку,сам виноват минусуешь меня без повода,не согласен,обоснуй решим.

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Алдияр
  • Ян
  • arelav_74
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 18:01
Цитата: Алдияр
Директора, заместители, вице-президенты!

ГДЕ учителя, доктора и рабочие???

Естественно, что эти люди будут лоббировать интересы своего окружения, ну! Ведь они или не знали никогда, либо давно уже позабыли о том, что такое нужда и необходимость! Ну! Не правильно, не честно.

как всегда
ничего нового
не удивили - свои выбирают своих! ) burumburum
 
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  • Ян
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  • Ну Ну
 Алдияр (Посетители) Сегодня, 17:40
Директора, заместители, вице-президенты!

ГДЕ учителя, доктора и рабочие???

Естественно, что эти люди будут лоббировать интересы своего окружения, ну! Ведь они или не знали никогда, либо давно уже позабыли о том, что такое нужда и необходимость! Ну! Не правильно, не честно.
 
 

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