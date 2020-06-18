В Актау назначили нового начальника управления полиции

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

Нового начальника представил личному составу заместитель начальника департамента полиции Амангелди Досжанов.



Мадияр Омаров родился в 1978 году. В органах внутренних дел с 1997 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. С 2018 года руководил управлением местной полицейской службой Мангистауской области.



Амангелди Досжанов напомнил о задачах, которые поставлены начальником департамента полиции области, генерал-майором Жанарбеком Бактыбаевым по профилактике и борьбе с преступностью, обеспечению дорожной безопасности, раскрытию преступлений имущественного характера и подростковой преступности.