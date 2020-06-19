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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 1418

В Мангистауской области ограничительные меры могут остаться прежними

В трех областях страны: Мангистауской, Западно-Казахстанской и Костанайской предлагают сохранить ограничительные меры на действующем уровне. Об этом сообщается на сайте правительства primeminister.kz.

Фото из архива
По данным primeminister.kz, критериями для смягчения ограничительных мер является занятость коек менее 50 процентов и показатель R (R – репродуктивное число, то есть число контактных лиц, которое в среднем заражает один больной коронавирусной инфекцией) менее 1.

По словам вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой, только для трех регионов - Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей - ограничительные меры могут быть оставлены в прежнем объеме.

Лязат Актаева разъяснила, что Министерством здравоохранения страны введены дополнительные критерии оценки эпидемиологической ситуации.

- Мы отходим от использованного ранее показателя «темп прироста», потому что в условиях, когда число общих случаев стало сильно отличаться от количества активных больных, данный показатель не в полной мере отражает темп развития эпидемии. Мы для оценки ситуации используем показатель R – репродуктивное число, то есть число контактных лиц, которое в среднем заражает один больной коронавирусной инфекцией, — сказала Лязат Актаева.

Также она отметила, что одной из задач ограничительных мер является недопущение перегрузки системы здравоохранения, когда она перестает справляться с потоком больных. Поэтому вторым критерием является показатель занятости коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.

Также будут приниматься во внимание дополнительные показатели. Это летальность – прирост показателя летальности от КВИ, доля больных с тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести (прирост).

- Усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если показатель R будет превышать 1,3, либо если он будет в диапазоне от 1,15 до 1,3, при этом занятость коек будет выше 70%, либо когда процент занятости коек будет выше 90% вне зависимости от репродуктивного числа, — отметила Лязат Актаева.

При отсутствии положительной динамики критериев ограничительные меры предлагается сохранять на действующем уровне.

Напомним, из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни, 20-21 июня в ряде городов и регионов страны.



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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lucis
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:41
Об каких ограничениях речь собственно ? В магазинах подавляющее большинство без масок ходит
 
-1
  • Lucis
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Василий Кравчук
  • Multiverse
  • leo529
  • tolk
  • Абвгд
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:28
ограничительные меры которые никто не исполняет
карантин на котором никто не сидит
запреты которые все нарушают
информация которой никто не верит и методов ее проверки не существует в природе
чиновники которые вместо борьбы только бла бла шоу устраивают
медицина которой нет
больницы в которых не хватает коек для больных
лечение не понятно чем и от чего

дополняйте список lol
 
-1
  • Lucis
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Галина63
  • татарка
  • ЁмоЁ
  • Pinochet
  • Freeman81
  • Василий Кравчук
  • Ccc
  • tolk
 mer (Посетители) Сегодня, 12:02
Сколько людей пострадает (погибнет,умрёт,повесится,сопьётся..)прямо и косвенно от ваших ограничений ,я понял никто считать не будет,лес рубят щепки летят.
 
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  • Pinochet
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 elek (Посетители) Сегодня, 11:58
Цитата: Vohazab
Ничего не понял, но очень интересно!

bravo
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:53
Ничего не понял, но очень интересно!
 
 

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