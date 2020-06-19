В Мангистауской области ограничительные меры могут остаться прежними

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По данным primeminister.kz, критериями для смягчения ограничительных мер является занятость коек менее 50 процентов и показатель R (R – репродуктивное число, то есть число контактных лиц, которое в среднем заражает один больной коронавирусной инфекцией) менее 1.
По словам вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой, только для трех регионов - Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей - ограничительные меры могут быть оставлены в прежнем объеме.
Лязат Актаева разъяснила, что Министерством здравоохранения страны введены дополнительные критерии оценки эпидемиологической ситуации.
- Мы отходим от использованного ранее показателя «темп прироста», потому что в условиях, когда число общих случаев стало сильно отличаться от количества активных больных, данный показатель не в полной мере отражает темп развития эпидемии. Мы для оценки ситуации используем показатель R – репродуктивное число, то есть число контактных лиц, которое в среднем заражает один больной коронавирусной инфекцией, — сказала Лязат Актаева.
Также она отметила, что одной из задач ограничительных мер является недопущение перегрузки системы здравоохранения, когда она перестает справляться с потоком больных. Поэтому вторым критерием является показатель занятости коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.
Также будут приниматься во внимание дополнительные показатели. Это летальность – прирост показателя летальности от КВИ, доля больных с тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести (прирост).
- Усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если показатель R будет превышать 1,3, либо если он будет в диапазоне от 1,15 до 1,3, при этом занятость коек будет выше 70%, либо когда процент занятости коек будет выше 90% вне зависимости от репродуктивного числа, — отметила Лязат Актаева.
При отсутствии положительной динамики критериев ограничительные меры предлагается сохранять на действующем уровне.
Напомним, из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни, 20-21 июня в ряде городов и регионов страны.
По словам вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой, только для трех регионов - Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей - ограничительные меры могут быть оставлены в прежнем объеме.
Лязат Актаева разъяснила, что Министерством здравоохранения страны введены дополнительные критерии оценки эпидемиологической ситуации.
- Мы отходим от использованного ранее показателя «темп прироста», потому что в условиях, когда число общих случаев стало сильно отличаться от количества активных больных, данный показатель не в полной мере отражает темп развития эпидемии. Мы для оценки ситуации используем показатель R – репродуктивное число, то есть число контактных лиц, которое в среднем заражает один больной коронавирусной инфекцией, — сказала Лязат Актаева.
Также она отметила, что одной из задач ограничительных мер является недопущение перегрузки системы здравоохранения, когда она перестает справляться с потоком больных. Поэтому вторым критерием является показатель занятости коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.
Также будут приниматься во внимание дополнительные показатели. Это летальность – прирост показателя летальности от КВИ, доля больных с тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести (прирост).
- Усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если показатель R будет превышать 1,3, либо если он будет в диапазоне от 1,15 до 1,3, при этом занятость коек будет выше 70%, либо когда процент занятости коек будет выше 90% вне зависимости от репродуктивного числа, — отметила Лязат Актаева.
При отсутствии положительной динамики критериев ограничительные меры предлагается сохранять на действующем уровне.
Напомним, из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни, 20-21 июня в ряде городов и регионов страны.