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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:10

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Ещё пять человек заразились коронавирусом в Мангистау

Четверо из пяти заражённых коронавирусом - это Жители Актау. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Иллюстративное фото
У двух из пациентов - 23 и 57 лет жителей Актау вирус был выявлен во время скрининга.

У 47-летнего жителя Жанаозена инфекция обнаружена при обращении за медицинской помощью.

Четвертый зараженный - 65 летний мужчина, житель Актау. Контактировал с ранее заболевшими КВИ.

Пятым заражённым является 28 летний житель Актау, у которого вирус выявлен во время скрининга.

- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в Центре общественных коммуникаций.

Кроме того, в регионе за минувшие сутки зарегистрировано 29 бессимптомных носителей коронавируса.

По состоянию на 19 июня в области выявлены 409 человек с инфекцией CоViD-19:
- в Актау – 116;
- в Жанаозене – 38;
- в Мангистауском районе – 16;
- в Мунайлинском районе – 27;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 155;
- в Тупкараганском районе - 10;
- выздоровели – 280;
- летальных случаев – 2.



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