Когда начнут выдавать путёвки в детские сады Актау?

В редакцию «Лады» обратились родители дошколят с просьбой разъяснить, каким образом в этом году будут выдаваться направления в детские сады.В ведомстве рассказали, что в этом месяце 1967 путевок уже направлены в детские дошкольные учреждения.- Администрация детских садов уведомила родителей, чья очередь подошла. Но из-за коронавируса в детских садах работают только дежурные группы. Разрешение на функционирование всех групп санитарным врачом региона пока не выдано, - рассказали в отделе образования.Дополнительный набор детей в дошкольные учреждения в городском отделе образования обещают провести в августе.