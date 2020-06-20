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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 1426

Новые аппараты ИВЛ появились в больницах Мангистау

Аппараты ИВЛ передали в дар Мангистауской областной больнице, перинатальному центру, областной детской и инфекционной больницам, а также во все районные медицинские учреждения региона. Безвозмездную помощь объектам здравоохранения оказало руководство одной из нефтяных компаний региона.

Фото предоставлено нефтяной компанией Мангистауской области
Объекты здравоохранения Мангистауской области пополнились 20 аппаратами ИВЛ и тремя реанимобилями.

Новые аппараты ИВЛ появились в больницах Мангистау

Новые аппараты ИВЛ появились в больницах Мангистау

Новые аппараты ИВЛ появились в больницах Мангистау


Одна из нефтяных компаний региона оказала безвозмездную помощь на сумму 818 миллионов тенге. Руководство организации передало объектам здравоохранения Мангистауской области 20 аппаратов ИВЛ и три реанимобиля.



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Комментарии ( 4 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 13:35
Expert,
По логике, это та компания, от которой у нас в регионе больше всех заразившихся появилось...
 
-1
  • Марс
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  • elek
 Рома (Посетители) Сегодня, 11:15
Когда в России уже испытывают вакцину от коронавируса на людях, у нас только-только стали доукомплектовывать аппаратами ИВЛ. Смешно.
Ау, аппарат управления здравоохранения, где вы были и чем занимались ранее? Уже поздно!!! Пандемии скоро придет конец, потому что в России уже отобраны две вакцины и они уже дают отличные результаты
 
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  • tolk
 Expert (Посетители) Сегодня, 11:06
Какую компанию так напрягли? Имя у компании есть?
 
-1
  • Марс
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  • Expert
  • elek
 Forever Young (Посетители) Сегодня, 11:03
Государство никогда не купит сама.... Нафиг им это надо...
 
 

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