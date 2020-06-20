Новые аппараты ИВЛ появились в больницах Мангистау

Объекты здравоохранения Мангистауской области пополнились 20 аппаратами ИВЛ и тремя реанимобилями.Одна из нефтяных компаний региона оказала безвозмездную помощь на сумму 818 миллионов тенге. Руководство организации передало объектам здравоохранения Мангистауской области 20 аппаратов ИВЛ и три реанимобиля.