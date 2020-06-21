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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 916

Полиция наказала 12 мотоциклистов в Актау

Самым частым нарушением среди мотоциклистов является несоблюдение правил перевозки пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области
С наступлением лета, как сообщили в ведомстве, увеличилось число любителей быстрой езды, которые зачастую становятся участниками ДТП. В связи с этим по всей стране в период с 18 июня по 25 июня проходит ОПМ «Мотоцикл».

Мангистауские полицейские также приняли участие в данном ОПМ. Весь личный состав перешёл на усиленный режим работы. За три дня в Мангистау полиция уже выявила 20 нарушителей, в Актау - 12 мотоциклистов.

Полиция наказала 12 мотоциклистов в Актау


В числе распространённых нарушений - несоблюдение правил перевозки пассажиров (статья 593 часть 1 КоАП РК). По данной статье дорожные полицейские составили девять протоколов.

Полиция наказала 12 мотоциклистов в Актау


За движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены (статья 595 часть 1 КоАП РК), оформлены четыре человека.

У трёх мотоциклистов не оказалось при себе водительских прав (статья 612 часть 1 КоАП РК).

За управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением неисправностей тормозной системы, рулевого управления и тягово-сцепного устройства (статья 590 часть 5 КоАП РК), понесут ответственность два водителя.

Два мотоциклиста нарушили требования, предписанные дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (статья 601 часть 1 КоАП РК).

Полиция наказала 12 мотоциклистов в Актау


- Прежде всего, нарушая ПДД, мотоциклисты, как и все остальные водители транспортных средств, рискуют своей жизнью и жизнями других участников движения. Зачастую именно мотоциклисты устраивают шумные гонки, рассекают в ночное время, нарушая при этом покой граждан. Данное ОПМ как раз таки направлено для развития их сознательности. Уважаемые водители, цените свою жизнь и здоровье, ведь дома вас ждут родные и близкие, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 2 )

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  • Guz
 Expert (Посетители) Сегодня, 15:41
У Днепра с коляской задняя скорость имеется)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Василий Кравчук
  • Expert
 makenych (Посетители) Сегодня, 15:07
За движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены (статья 595 часть 1 КоАП РК), оформлены четыре человека.
На мотоцикле? Клоуны одни...
 
 

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