Жителя Форт-Шевченко осудили на год и лишили прав на всю жизнь

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По материалам дела, житель Форт-Шевченко, уже лишённый права управления транспортными средствами, повторно сел за руль своего автомобиля. При этом, он находился в нетрезвом виде.



Дело рассматривалось посредством мобильного приложения «TrueConf». Подсудимый и его адвокат находились в здании отдела полиции, а государственный обвинитель на своём рабочем месте.



Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 346 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.



Приговор суда ещё не вступил в законную силу.