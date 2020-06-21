В Мангистау 20 июня не выявлено ни одного симптомного больного коронавирусом

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В субботу, 20 июня, новых случаев коронавируса с выраженными симптомами в Мангистауской области зарегистрировано не было. Однако в регионе выявлено два новых бессимптомных носителя инфекции.
Днём ранее, 19 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 жителей Мангистау. Пятеро из них - жители Актау, вирус выявлен во время скрининга. В числе заражённых граждане 1959, 1966, 1969, 1977 и 1986 годов рождения.
Ещё у троих жителей Актау 1947, 1967, 1975 годов рождения коронавирус обнаружен при обращении за медицинской помощью. Также заразился житель Мангистауского района 1956 года рождения.
Кроме этого, вирус выявлен у ребёнка 2018 года рождения из Мунайлиснкого района, родители которого сами обратились за медицинской помощью.
По состоянию на 21 июня всего по области выявлено 419 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау – 124
В Жанаозене – 38
В Мангистауском районе – 17
В Мунайлинском районе – 28
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 155
В Тупкараганском районе - 10
Выздоровели – 293
Два летальных случая.
Днём ранее, 19 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 жителей Мангистау. Пятеро из них - жители Актау, вирус выявлен во время скрининга. В числе заражённых граждане 1959, 1966, 1969, 1977 и 1986 годов рождения.
Ещё у троих жителей Актау 1947, 1967, 1975 годов рождения коронавирус обнаружен при обращении за медицинской помощью. Также заразился житель Мангистауского района 1956 года рождения.
Кроме этого, вирус выявлен у ребёнка 2018 года рождения из Мунайлиснкого района, родители которого сами обратились за медицинской помощью.
По состоянию на 21 июня всего по области выявлено 419 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау – 124
В Жанаозене – 38
В Мангистауском районе – 17
В Мунайлинском районе – 28
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 155
В Тупкараганском районе - 10
Выздоровели – 293
Два летальных случая.