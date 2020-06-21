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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 512

В Мангистау 20 июня не выявлено ни одного симптомного больного коронавирусом

В Мангистауской области 20 июня не зарегистрировано новых симптомных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото из доступных источников
В субботу, 20 июня, новых случаев коронавируса с выраженными симптомами в Мангистауской области зарегистрировано не было. Однако в регионе выявлено два новых бессимптомных носителя инфекции.

Днём ранее, 19 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 жителей Мангистау. Пятеро из них - жители Актау, вирус выявлен во время скрининга. В числе заражённых граждане 1959, 1966, 1969, 1977 и 1986 годов рождения.

Ещё у троих жителей Актау 1947, 1967, 1975 годов рождения коронавирус обнаружен при обращении за медицинской помощью. Также заразился житель Мангистауского района 1956 года рождения.

Кроме этого, вирус выявлен у ребёнка 2018 года рождения из Мунайлиснкого района, родители которого сами обратились за медицинской помощью.

По состоянию на 21 июня всего по области выявлено 419 человек с инфекцией COVID-19.

В Актау – 124
В Жанаозене – 38
В Мангистауском районе – 17
В Мунайлинском районе – 28
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 155
В Тупкараганском районе - 10
Выздоровели – 293
Два летальных случая.



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Комментарии ( 2 )

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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 16:26
Устали врать.?. уже народ не обращает внимание? Сейчас новое что-нибудь придумают?

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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239 (Посетители) Сегодня, 16:25
Может быть потому что тестов не делают?
 
 

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