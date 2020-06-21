В Мангистау 20 июня не выявлено ни одного симптомного больного коронавирусом

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В субботу, 20 июня, новых случаев коронавируса с выраженными симптомами в Мангистауской области зарегистрировано не было. Однако в регионе выявлено два новых бессимптомных носителя инфекции.



Днём ранее, 19 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 жителей Мангистау. Пятеро из них - жители Актау, вирус выявлен во время скрининга. В числе заражённых граждане 1959, 1966, 1969, 1977 и 1986 годов рождения.



Ещё у троих жителей Актау 1947, 1967, 1975 годов рождения коронавирус обнаружен при обращении за медицинской помощью. Также заразился житель Мангистауского района 1956 года рождения.



Кроме этого, вирус выявлен у ребёнка 2018 года рождения из Мунайлиснкого района, родители которого сами обратились за медицинской помощью.



По состоянию на 21 июня всего по области выявлено 419 человек с инфекцией COVID-19.



В Актау – 124

В Жанаозене – 38

В Мангистауском районе – 17

В Мунайлинском районе – 28

В Каракиянском районе – 47

В Бейнеуском районе – 155

В Тупкараганском районе - 10

Выздоровели – 293

Два летальных случая.