Полицейским из Мангистау вручили ключи от квартир

- Сотрудники полиции на блок-постах несут службу с большой ответственностью и риском. Выражаю глубокую признательность за духовную и материальную поддержку сотрудникам полиции, ответственно выполняющим свой долг перед Родиной и днём, и ночью. Благополучия в семьях и успехов в этой деятельности, — отметил Жанарбек Бактыбаев.

Главный полицейский Мангистау встретился с акимом Тупкараганского района Айбеком Косуаковым. Также Жанарбек Бактыбаев переговорил с личным составом отдела полиции района. Местный начальник полиции района Серик Айдаров отчитался о результатах проделанной работы с начала года.В канун празднования Дня казахстанской полиции аким района поздравил блюстителей порядка. По предложению генерал-майора он выдал двум полицейским ключи от жилья. А участковым инспекторам - планшеты для служебного пользования. Они подключены к базам МВД.Ключи от двухкомнатных квартир получили инспектор группы административной практики старший лейтенант Муратхан Мустафаев и помощник дежурного сержант Берик Раухан.Глава полиции Мангистау поблагодарил акима района и наградил благодарственным письмом.Семьи сотрудников также поблагодарили за оказанную им помощь в приобретении жилья.Кроме того, аким села Баутино Даулет Мендиханов выделил кабинет для участковых инспекторов под опорный пункт для приёма граждан.