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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:33

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Полицейским из Мангистау вручили ключи от квартир

Квартиры стражи порядка получили по предложению главы полиции Мангистау генерал-майора Жанарбека Бактыбаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Главный полицейский Мангистау встретился с акимом Тупкараганского района Айбеком Косуаковым. Также Жанарбек Бактыбаев переговорил с личным составом отдела полиции района. Местный начальник полиции района Серик Айдаров отчитался о результатах проделанной работы с начала года.

В канун празднования Дня казахстанской полиции аким района поздравил блюстителей порядка. По предложению генерал-майора он выдал двум полицейским ключи от жилья. А участковым инспекторам - планшеты для служебного пользования. Они подключены к базам МВД.

Ключи от двухкомнатных квартир получили инспектор группы административной практики старший лейтенант Муратхан Мустафаев и помощник дежурного сержант Берик Раухан.

Глава полиции Мангистау поблагодарил акима района и наградил благодарственным письмом.

Полицейским из Мангистау вручили ключи от квартир


- Сотрудники полиции на блок-постах несут службу с большой ответственностью и риском. Выражаю глубокую признательность за духовную и материальную поддержку сотрудникам полиции, ответственно выполняющим свой долг перед Родиной и днём, и ночью. Благополучия в семьях и успехов в этой деятельности, — отметил Жанарбек Бактыбаев.


Семьи сотрудников также поблагодарили за оказанную им помощь в приобретении жилья.

Полицейским из Мангистау вручили ключи от квартир


Кроме того, аким села Баутино Даулет Мендиханов выделил кабинет для участковых инспекторов под опорный пункт для приёма граждан.



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