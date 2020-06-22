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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 2780

В Жанаозене шесть человек умерли от пневмонии

С 15 июня по сегодняшний день с пневмонией в Жанаозене в больницу поступили 105 человек. Скончались уже шестеро, информирует Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В Центре общественных коммуникаций сообщили, что растёт число поступивших с пневмонией в больницу Жанаозена.

До поданным ЦОК, с 15 по 22 июня в Жанаозене диагноз подтвердили у 105 человек. Люди поступают в тяжёлом состоянии, при этом анализы на коронавирус у больных отрицательные. За неделю от пневмонии умерли уже шесть человек.

- Все они были госпитализированы, 15 из них находятся в тяжёлом состоянии, остальные - в умеренном. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни пациентов. Однако мы сможем преодолеть эту эпидемию, только если будем едины и нести большую ответственность за своё здоровье. Для этого нужно быть дисциплинированным, не ходить по улице без маски, пользоваться антисептиками и строго соблюдать правила личной гигиены. Давайте ограничим наши посещения людных мест, таких как похороны и разные мероприятия. Мы призываем вас и членов вашей семьи временно социально изолироваться. Если у вас повышенная температура, и вы плохо себя чувствуете, немедленно обращайтесь к врачу, - отмечают в ЦОК.

Вспышка пневмонии произошла и в Актобе. Там количество смертей достигло 16 случаев. В сутки с заболеванием госпитализируют по 30-40 человек.



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Комментарии ( 5 )

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-2
  • Vladimir7737
  • xerox
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  • zhanino
  • serega111777
  • Daulet201999
  • Барабашка
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 13:56
6 человек от пневмонии или даже не от пневмонии за неделю - это мало и несерьезно?
От какой бы то ни было болезни 6 человек за неделю в таком городе как Жанаозен- это что?!
И даже теперь находятся умники фомы неверующие. Совсем от нигилизма поехали? Или от страха?
А тесты неправильные не толька у нас, везде по миру было такое. Дешевые китайские сбыли мож нам. Кто знаит.

Холодная вода из кранов, ледяная морская вода, кондеры усугубили по ходу состояния людей. Ходим жи не знаем что там в нас.
По различным источникам сужу, ситуация изменилась в худшую сторону. Не шутите. Берегите себя.
 
-1
  • Daulet201999
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:56
Жанаозен на карантин
 
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  • Daulet201999
  • leo529
 Expert (Посетители) Сегодня, 13:54
Стоимость теста - 12-15 тыс.тенге. Результат не вызывает никакого доверия. Лечение - тем более... Наша медицина на таком уровне, что выздороветь можно только не благодаря, а вопреки лечению... Берегите себя! На неучей в белых халатах - надежды никакой...
 
-2
  • Expert
  • serega111777
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  • Леська
  • Vladimir7737
  • Daulet201999
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 13:32
Я же в предыдущей статье сказал что то новое придумают. Помните..

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Expert
  • zhanino
  • Daulet201999
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 13:31
Видимо тесты самопальные,вот и списали на пневмонию, сами пишут,что люди скончались от пневмонии в то же время говорят носите маски, и не посещайте людные места. Тут что-то не так, скрывают видимо, что тесты слабые, не показывают корону.
 
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  • Леська
  • Expert
  • Daulet201999
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 13:20
?
(
!с 15 по 22 июня в Жанаозене диагноз подтвердили у 105 человек. Люди поступают в тяжёлом состоянии, при этом анализы на коронавирус у больных отрицательные. За неделю от пневмонии умерли уже шесть человек" - это что? чтоб статистику не портить?
hypnosis
 
 

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