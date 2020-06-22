В Жанаозене шесть человек умерли от пневмонии

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В Центре общественных коммуникаций сообщили, что растёт число поступивших с пневмонией в больницу Жанаозена.



До поданным ЦОК, с 15 по 22 июня в Жанаозене диагноз подтвердили у 105 человек. Люди поступают в тяжёлом состоянии, при этом анализы на коронавирус у больных отрицательные. За неделю от пневмонии умерли уже шесть человек.



- Все они были госпитализированы, 15 из них находятся в тяжёлом состоянии, остальные - в умеренном. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни пациентов. Однако мы сможем преодолеть эту эпидемию, только если будем едины и нести большую ответственность за своё здоровье. Для этого нужно быть дисциплинированным, не ходить по улице без маски, пользоваться антисептиками и строго соблюдать правила личной гигиены. Давайте ограничим наши посещения людных мест, таких как похороны и разные мероприятия. Мы призываем вас и членов вашей семьи временно социально изолироваться. Если у вас повышенная температура, и вы плохо себя чувствуете, немедленно обращайтесь к врачу, - отмечают в ЦОК.



Вспышка пневмонии произошла и в Актобе. Там количество смертей достигло 16 случаев. В сутки с заболеванием госпитализируют по 30-40 человек.