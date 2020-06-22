Пропавший в Жанаозене мужчина нашёлся

Фото предоставлено родными пропавшего
Сегодня, 22 июня, родственник пропавшего мужчины сообщил, что 43-летнего Коблана нашли вчера, 21 июня, в селе Сенек.
- С ним всё в порядке, он жив и здоров. Сейчас он находится уже с нами дома, - рассказал родственник пропавшего мужчины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене 43-летний мужчина вышел из дома №1 в 5 микрорайоне и не вернулся. Вейисбаев Коблан Кыдырбаевич ушёл утром 16 июня, после он не выходил на связь.
- С ним всё в порядке, он жив и здоров. Сейчас он находится уже с нами дома, - рассказал родственник пропавшего мужчины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене 43-летний мужчина вышел из дома №1 в 5 микрорайоне и не вернулся. Вейисбаев Коблан Кыдырбаевич ушёл утром 16 июня, после он не выходил на связь.