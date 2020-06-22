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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:59

Просмотров: 2760

Появились подробности выявленных заражённых коронавирусом в Мангистау

Что известно о новых заражённых коронавирусом в Мангистау, рассказали в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В Мангистауской области зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из 15 пациентов семь человек являются жителями Актау. Ещё двое -жители Жанаозена, четверо - жители Мунайлинского района, а в Тупкараганском и Бейнеуском районах - по одному человеку.

- У девяти человек вирус обнаружили в рамках скрининга. Остальные самостоятельно обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - рассказали в ЦОК региона.

По состоянию на 22 июня по области выявлено 434 человека с инфекцией CоViD-19:
- в Актау – 131;
- в Жанаозене – 40;
- в Мангистауском районе – 18;
- в Мунайлинском районе – 31;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 156;
- в Тупкараганском районе – 11;
- выздоровели – 311;
- летальный случай – 3.



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 00:08
Я не аналитик и не врач, но мне кажется что какая то не стыковка! Более 400 человек заразившихся и 3 летальных случая. А в Узене на сотню болеющих пневмонией уже 6 мёртвых!
Так что не надо быть математиком и посчитать что опаснее. Либо от нас что то скрывают ,либо статистика замылина!
 
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Cucu (Посетители) Вчера, 21:21
Вот это подробности.
 
 

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