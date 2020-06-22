Появились подробности выявленных заражённых коронавирусом в Мангистау

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В Мангистауской области зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Из 15 пациентов семь человек являются жителями Актау. Ещё двое -жители Жанаозена, четверо - жители Мунайлинского района, а в Тупкараганском и Бейнеуском районах - по одному человеку.



- У девяти человек вирус обнаружили в рамках скрининга. Остальные самостоятельно обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - рассказали в ЦОК региона.



По состоянию на 22 июня по области выявлено 434 человека с инфекцией CоViD-19:

- в Актау – 131;

- в Жанаозене – 40;

- в Мангистауском районе – 18;

- в Мунайлинском районе – 31;

- в Каракиянском районе – 47;

- в Бейнеуском районе – 156;

- в Тупкараганском районе – 11;

- выздоровели – 311;

- летальный случай – 3.