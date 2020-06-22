Появились подробности выявленных заражённых коронавирусом в Мангистау

Иллюстративное фото
В Мангистауской области зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Из 15 пациентов семь человек являются жителями Актау. Ещё двое -жители Жанаозена, четверо - жители Мунайлинского района, а в Тупкараганском и Бейнеуском районах - по одному человеку.
- У девяти человек вирус обнаружили в рамках скрининга. Остальные самостоятельно обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - рассказали в ЦОК региона.
По состоянию на 22 июня по области выявлено 434 человека с инфекцией CоViD-19:
- в Актау – 131;
- в Жанаозене – 40;
- в Мангистауском районе – 18;
- в Мунайлинском районе – 31;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 156;
- в Тупкараганском районе – 11;
- выздоровели – 311;
- летальный случай – 3.
Из 15 пациентов семь человек являются жителями Актау. Ещё двое -жители Жанаозена, четверо - жители Мунайлинского района, а в Тупкараганском и Бейнеуском районах - по одному человеку.
- У девяти человек вирус обнаружили в рамках скрининга. Остальные самостоятельно обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - рассказали в ЦОК региона.
По состоянию на 22 июня по области выявлено 434 человека с инфекцией CоViD-19:
- в Актау – 131;
- в Жанаозене – 40;
- в Мангистауском районе – 18;
- в Мунайлинском районе – 31;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 156;
- в Тупкараганском районе – 11;
- выздоровели – 311;
- летальный случай – 3.