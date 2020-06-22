Жители Актау просят запретить электрокары в парке «Акбота»





Жители Актау просят городскую администрацию запретить прокат электрокаров и электрических велосипедов в парке «Акбота». По словам горожан, пешеходная дорожка, по которой гуляют люди, превратилась в проезжую часть. Люди, которые просто вышли прогуляться, опасаются, что могут стать жертвой наезда.- В парке произошло уже несколько инцидентов с наездом на взрослых и детей. В основном, подростки берут в прокат электрокары, мопеды, велосипеды на электроприводе и на огромной скорости «летают» по дорожкам пешеходной зоны. В минувшую пятницу вновь сбили девушку прямо у нас на глазах, на её ногах имеются огромные гематомы и синяки, - жалуются жители Актау.По словам инициаторов, они уже написали обращение и собрали 238 подписей. В пятницу, 19 июня, письмо передано акиму Актау.- Вся эта техника ездит в неположенном месте и с большой скоростью. На электробайках им разрешено ездить вокруг парка по велодорожке, но на них гоняют и внутри парка. Сносят на своём пути людей. При этом ещё и грубят, когда им делают замечание. Предприниматели никак не реагируют, просто извиняются и работают дальше, - говорит жительница Актау.По словам другой жительницы Актау, парк - это место, куда люди приходят отдыхать. Однако с появлением в нём всей этой техники люди не могут спокойно даже прогуляться.- Тебя могут снести электросамокатом, либо по тебе проедет электровеликом тот, кто заплатил 500 тенге и считает себя «богом земли». Я совершенно не понимаю, чего добивается администрация города. Поменяли «шило на мыло». Когда освобождали набережную в 15 микрорайоне в прошлом году от этих «горе-предпринимателей», думали только о тех, кто живёт рядом и гуляет по набережной. А мы, жители нижних микрорайонов, что не люди, получается? Как нам гулять с нашими детьми в парке, в котором небезопасно? - возмущается жительница города.