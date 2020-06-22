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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:59

Просмотров: 1876

Жители Актау просят запретить электрокары в парке «Акбота»

Жители Актау написали обращение акиму Актау с просьбой запретить электрокары и электрические велосипеды в парке «Акбота». Более 230 подписей собрали горожане под обращением. По их словам, отдыхающие ездят на огромной скорости и сбивают людей.

Кадр видео
Жители Актау просят городскую администрацию запретить прокат электрокаров и электрических велосипедов в парке «Акбота». По словам горожан, пешеходная дорожка, по которой гуляют люди, превратилась в проезжую часть. Люди, которые просто вышли прогуляться, опасаются, что могут стать жертвой наезда.

- В парке произошло уже несколько инцидентов с наездом на взрослых и детей. В основном, подростки берут в прокат электрокары, мопеды, велосипеды на электроприводе и на огромной скорости «летают» по дорожкам пешеходной зоны. В минувшую пятницу вновь сбили девушку прямо у нас на глазах, на её ногах имеются огромные гематомы и синяки, - жалуются жители Актау.

Жители Актау просят запретить электрокары в парке «Акбота»


Жители Актау просят запретить электрокары в парке «Акбота»


По словам инициаторов, они уже написали обращение и собрали 238 подписей. В пятницу, 19 июня, письмо передано акиму Актау.

- Вся эта техника ездит в неположенном месте и с большой скоростью. На электробайках им разрешено ездить вокруг парка по велодорожке, но на них гоняют и внутри парка. Сносят на своём пути людей. При этом ещё и грубят, когда им делают замечание. Предприниматели никак не реагируют, просто извиняются и работают дальше, - говорит жительница Актау.



По словам другой жительницы Актау, парк - это место, куда люди приходят отдыхать. Однако с появлением в нём всей этой техники люди не могут спокойно даже прогуляться.

- Тебя могут снести электросамокатом, либо по тебе проедет электровеликом тот, кто заплатил 500 тенге и считает себя «богом земли». Я совершенно не понимаю, чего добивается администрация города. Поменяли «шило на мыло». Когда освобождали набережную в 15 микрорайоне в прошлом году от этих «горе-предпринимателей», думали только о тех, кто живёт рядом и гуляет по набережной. А мы, жители нижних микрорайонов, что не люди, получается? Как нам гулять с нашими детьми в парке, в котором небезопасно? - возмущается жительница города.



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Комментарии ( 6 )

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bake (Посетители) Сегодня, 00:01
На самом деле, вся эта техника регулируется ПДД. Люди до 16 не имеют право ездить на электро-великах, скутера и тд., также как и пешеходные дорожки предназначены для людей. Но нашим все равно.
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 00:00
Ян,
Салем тетке каждый год проезжаю Зеленокумск!

Ну а так, слишком нежный народ стал. Кругом ябиды. Мало ведь запретов в городе. Надо больше. А вообще все запретить к чертям, че мелочиться

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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Daulet201999 (Посетители) Вчера, 23:18
Меня вчера сбил парнишка на электромашинке на 2х. Даже не знал вызывать ли ГАИ. Порвал брюки за 10 000 тенге. Но всеравно жалко 10 тыс на дороге не валяются.
 
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 Ян (Посетители) Вчера, 21:20
На набережной они создавали проблемы и какие crazy пример,тётку мою с Зеленокумска приехавшую погостить уложили в кровать на 8 дней,вот и отдохнула тёханка. Виновных не нашли,а электросамокаты все одинаково невиновники. Смотрю проблема переехала в акботу.гыы

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
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 Yanis (Посетители) Вчера, 21:14
Забыли ещё скутеры, самокаты и роликовые коньки. Всё на электричестве. Теперь отматываем три десятка лет и вспоминаем, что без электропривода ситуация была идентичная. Просто камер было меньше. Пешеходы заботились о своём здоровье, а владельцы средств малого транспорта - о своём. Потому что когда последние окончательно борзели - у них возникали внезапные ссадины. А когда первые борзели - то и у них бывало.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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 Pear (Посетители) Вчера, 21:12
Все так, все верно.
 
 

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