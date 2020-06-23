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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 661

«Чистый Каспий»! Водолазы соберут мусор со дна моря вдоль побережья Актау

Представители Мангистауской федерации подводной охоты планируют собрать мусор на морском дне от 5А до 15 микрорайона Актау. Погружение планируется на расстоянии 100 метров от берега. Собранный мусор будет вывезен на полигон. Об этом сообщил Шамиль Темирханулы, член ОО «Мангистауская федерация подводной охоты» (МФПО).

фото из открытых источников
В предстоящую субботу, 27 июня, в 14.00 часов, водолазы собираются в 14 микрорайоне возле инсталляции «I love Aktau». Работать будут две группы.

- Водолазы часто сталкиваются под водой с остатками твердых бытовых отходов жизнедеятельности человека, такие как полиэтиленовые пакеты, пластиковые, стеклянные, алюминиевые бутылки и банки, и прочий мусор. С берега этого практически невозможно увидеть, если только не зайти в воду в подводном снаряжении, поэтому мы приняли решение очистить дно моря от отходов. Нас будет чуть больше 20 человек. Перед погружением в море мы поделимся на две группы. Первая группа будет очищать берег от 5А микрорайона, напротив памятника Тарасу Шевченко, до места сбора в 14 микрорайоне. Вторая группа от 14 микрорайона будет двигаться до «Самала», - говорит Шамиль Темирханулы.

Сопровождать водолазов будут две резиновые лодки для сбора мусора. По времени субботник «Чистый Каспий» продлится 2-2,5 часа. В это время будут приостановлены прогулки по морю на катерах.

- На берегу будет стоять машина, в которую мы погрузим весь собранный хлам и вывезем его на полигон, – рассказал Шамиль Темирханулы.



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Комментарии ( 5 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:28
Хорошее дело! Может так кому-то стыдно станет мусорить на пляжах и в море.
 
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  • Gurabaz
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:52
Ер азматтар
 
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kochevneg (Посетители) Сегодня, 15:50
Красавцы! Хороший пример подаете

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • Неравнодушный
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 15:47
Какие молодцы!
Уважение и большая БЛАГОДАРНОСТЬ таким людям.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
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  • Неравнодушный
 Asker2209 (Посетители) Сегодня, 15:47
Красавчики
 
 

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