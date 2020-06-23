«Чистый Каспий»! Водолазы соберут мусор со дна моря вдоль побережья Актау

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В предстоящую субботу, 27 июня, в 14.00 часов, водолазы собираются в 14 микрорайоне возле инсталляции «I love Aktau». Работать будут две группы.



- Водолазы часто сталкиваются под водой с остатками твердых бытовых отходов жизнедеятельности человека, такие как полиэтиленовые пакеты, пластиковые, стеклянные, алюминиевые бутылки и банки, и прочий мусор. С берега этого практически невозможно увидеть, если только не зайти в воду в подводном снаряжении, поэтому мы приняли решение очистить дно моря от отходов. Нас будет чуть больше 20 человек. Перед погружением в море мы поделимся на две группы. Первая группа будет очищать берег от 5А микрорайона, напротив памятника Тарасу Шевченко, до места сбора в 14 микрорайоне. Вторая группа от 14 микрорайона будет двигаться до «Самала», - говорит Шамиль Темирханулы.



Сопровождать водолазов будут две резиновые лодки для сбора мусора. По времени субботник «Чистый Каспий» продлится 2-2,5 часа. В это время будут приостановлены прогулки по морю на катерах.



- На берегу будет стоять машина, в которую мы погрузим весь собранный хлам и вывезем его на полигон, – рассказал Шамиль Темирханулы.