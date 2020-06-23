Убрать нельзя оставить: Жители Актау должны решить судьбу электромобилей в парке «Акбота»

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Поводом для проведения народного голосования стали многочисленные жалобы от населения на бесконтрольную езду электротехники по территории парка «Акбота».



- Когда технику перенесли в парк «Акбота», мы расширили парковочную зону на 3000 квадратных метров, установили дополнительное освещение и скамейки. Для того, чтобы не создавать неудобств для пеших отдыхающих, проводили беседы с предпринимателями, однако жалобы продолжают поступать. Так как у акимата Актау нет другой свободной территории для предоставления частных услуг, принято решение провести опрос среди населения. Под постом в соцсети нужно оставить свой голос за один из вариантов: «убрать электрокары совсем» или «ограничить их количество», – сообщили в ГКП «Акбота».