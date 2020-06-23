Жители Актау жалуются на длительное ожидание врачей скорой помощи

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В редакцию поступают жалобы на работу скорой помощи.



- Мои знакомые вызвали скорую помощь в 13 часов. Высокая температура, но врачи не приехали даже спустя восемь часов. Диспетчер сказала, что много вызовов. Разве такое возможно?, – сетует жительница Актау.



Как пояснили в управлении здравоохранения, причина задержек в резком увеличении количества вызовов.



- Раньше в день в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи в день поступало примерно 400-500 вызовов. За последние несколько дней количество вызовов возросло до 900-1000. Поступают вызовы о боли в груди, травме конечностей, но по приезду бригады выясняется, что там высокая температура. Прежде чем вызвать скорую, сначала необходимо вызвать врача на дом. Еще одна причина, по которой скорая опаздывает на вызовы, дезинфекция транспорта, потому как на этих машинах возят пациентов как с пневмонией, так и с диагнозом CJVID-19. Для дезинфекции машины требуется 40-45 минут, что и приводит к опозданию на вызовы, – отметили в управлении здравоохранения Мангистауской области.



Всего по области на линию выезжают 48 бригад скорой медицинской помощи.



В Актау ежесуточно дежурят 13 бригад скорой медицинской помощи. Все бригады задействованы в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией.