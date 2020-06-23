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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 1160

Жители Актау жалуются на длительное ожидание врачей скорой помощи

Жители Актау возмутились долгим ожиданием врачей скорой помощи. По словам горожан, бригаду медиков иногда приходится ожидать больше часа. На станции скорой медицинской помощи объяснили причину задержек.

фото из открытых источников
В редакцию поступают жалобы на работу скорой помощи.

- Мои знакомые вызвали скорую помощь в 13 часов. Высокая температура, но врачи не приехали даже спустя восемь часов. Диспетчер сказала, что много вызовов. Разве такое возможно?, – сетует жительница Актау.

Как пояснили в управлении здравоохранения, причина задержек в резком увеличении количества вызовов.

- Раньше в день в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи в день поступало примерно 400-500 вызовов. За последние несколько дней количество вызовов возросло до 900-1000. Поступают вызовы о боли в груди, травме конечностей, но по приезду бригады выясняется, что там высокая температура. Прежде чем вызвать скорую, сначала необходимо вызвать врача на дом. Еще одна причина, по которой скорая опаздывает на вызовы, дезинфекция транспорта, потому как на этих машинах возят пациентов как с пневмонией, так и с диагнозом CJVID-19. Для дезинфекции машины требуется 40-45 минут, что и приводит к опозданию на вызовы, – отметили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Всего по области на линию выезжают 48 бригад скорой медицинской помощи.

В Актау ежесуточно дежурят 13 бригад скорой медицинской помощи. Все бригады задействованы в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией.



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Комментарии ( 5 )

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  • Fargo
 Username (Посетители) Сегодня, 19:08
Прежде чем вызвать скорую, сначала необходимо вызвать врача на дом.

Заложило нос, температура то есть то нету, соплёй, кашля нет, состояние в целом нормальное. Несколько дней провалялся в самоизоляции, не фига не отпускает. Звоню в свою поликлинику, объясняю ситуацию, говорит - Температура? Вызывайте скорую... ah1n1

В итоге оказалось в клинике есть фильтр, куда можно прийти с температурой и признаками орви, у вас возьмут мазок на ковид, оформят больничный лист и дадут рекомендации.

Вот теперь я сижу сушу вёсла, жду результат.

П.с. Маску всегда носил, дистанцию держал unsmile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Username
  • Сергей Владимиров
  • mer
  • Барабашка
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:21
Мне особенно нравится фраза: "Прежде чем вызвать скорую, сначала необходимо вызвать врача на дом".
Вот так!
Врач придет (а может и не придет, скажут много вызовов) в течение дня, а скорая помощь (если забыли) нужна когда невозможно ждать участкового врача, когда нужна срочная т.е. скорая помощь.
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 17:33
Каждый год так. Летом у сердечников проблемы наш регион еще жарко.. поэтому сердечникам они сперва едут...

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Multiverse
  • elek
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 17:15
А в рассадниках просрочки и антисанитарии люди гуляют до утра. Ну в 11 закрываются, якобы, и внутри пляски, покуришки и прочее.

Спекулянты ради выгоды готовы на всё. А потом кто то из-за них так и не дождётся скорой...

Когда будут полицией проведены проверки обрыгален на соблюдение режима карантина???
 
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  • Bass66
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  • Fargo
  • serega111777
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:12
Котики об ситуации
 
 

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