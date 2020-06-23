Потерявшегося мальчика в Актау нашли полицейские

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции региона
Родные Александра Морозова с заявлением о пропаже ребенка обратились в полицию сегодня, 23 июня, в 14:30.
Сотрудники ювенальной полиции нашли 12-летнего мальчика спустя полтора часа поисков.
- Мальчик здоров и невредим. Его нашли у водосбросного канала, рядом с поселком Умирзак. Несовершеннолетнего доставили в управление полиции Актау и пригласили родных для проведения беседы, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что родные третий день ищут пропавшего в Актау мальчика. По словам тети мальчика, 21 июня, примерно в 21:00, он вышел погулять с друзьями и не вернулся домой.
Сотрудники ювенальной полиции нашли 12-летнего мальчика спустя полтора часа поисков.
- Мальчик здоров и невредим. Его нашли у водосбросного канала, рядом с поселком Умирзак. Несовершеннолетнего доставили в управление полиции Актау и пригласили родных для проведения беседы, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что родные третий день ищут пропавшего в Актау мальчика. По словам тети мальчика, 21 июня, примерно в 21:00, он вышел погулять с друзьями и не вернулся домой.