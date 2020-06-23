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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 2971

Потерявшегося мальчика в Актау нашли полицейские

Пропавшего два дня назад 12-летнего Александра Морозова нашли у водосбросного канала возле поселка Умирзак. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции региона
Родные Александра Морозова с заявлением о пропаже ребенка обратились в полицию сегодня, 23 июня, в 14:30.

Сотрудники ювенальной полиции нашли 12-летнего мальчика спустя полтора часа поисков.

- Мальчик здоров и невредим. Его нашли у водосбросного канала, рядом с поселком Умирзак. Несовершеннолетнего доставили в управление полиции Актау и пригласили родных для проведения беседы, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что родные третий день ищут пропавшего в Актау мальчика. По словам тети мальчика, 21 июня, примерно в 21:00, он вышел погулять с друзьями и не вернулся домой.



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Комментарии ( 5 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 20:41
Цитата: Ohotnik
По внешнему виду оторви и выброси. Наверное дома всех достал.

Или его всё и все достали.
Из хорошего дома дети не бегут.
 
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My_way (Посетители) Сегодня, 17:19
Полицейские красавчики!
 
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  • Neo_454
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:17
По внешнему виду оторви и выброси. Наверное дома всех достал.
А где водосбросной канал в Умирзаке?
 
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Aльберт (Посетители) Сегодня, 17:00
А, так вот зачем он пропал.
 
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  • Ивановна
 saktau (Посетители) Сегодня, 16:59
молодцы оперативно.
 
 

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