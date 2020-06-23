В Мангистаускую областную больницу будут госпитализировать заражённых коронавирусом

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По данным управления здравоохранения, наполняемость медучреждений Актау составила 160%.



- В Мангистауской области эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. Растёт число больных коронавирусом. Люди не соблюдают карантинный режим. Все это проводит к тому, что ряд медицинских учреждений планируется передать в провизорные стационары. К примеру, блок «В» Мангистауской областной больницы уже переводят под стационар, а это половина здания, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.