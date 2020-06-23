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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 1284

В Мангистаускую областную больницу будут госпитализировать заражённых коронавирусом

Блок «В» Мангистауской больницы будет работать как стационар для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в управлении здравоохранения.

Фото из архива lada.kz
По данным управления здравоохранения, наполняемость медучреждений Актау составила 160%.

- В Мангистауской области эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. Растёт число больных коронавирусом. Люди не соблюдают карантинный режим. Все это проводит к тому, что ряд медицинских учреждений планируется передать в провизорные стационары. К примеру, блок «В» Мангистауской областной больницы уже переводят под стационар, а это половина здания, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 20:42
Евгений Сахаров, Так люди не хотели и того карантина, который был. Никто никакие меры соблюдать не хочет. Вируса же нет, его власти выдумали. Посмотрите вокруг, кто-нибудь хоть что-то соблюдает? Всем на все плевать.
 
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1arab (Посетители) Сегодня, 20:21
У нас на 22.06 434 зараженных,311 выздоровевших. На 133 человека нет места в инфекционке?
 
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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 19:25
Зато карантин с тормозов отпустили, теперь пожинают плоды сих решений
 
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  • tolk
  • Bass66
  • Ну Ну
 Empro (Посетители) Сегодня, 18:08
Guz,
Места уже не хватает. Не на полу же их ложить.
 
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  • Лия
  • Placida
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:49
Это нехорошая идея,обласная больница не инфекционная зачем рисковать специалистами и тяжёлыми больными?
 
 

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