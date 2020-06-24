Жители Актау пожаловались на столпотворение у фильтр-кабинета в городской поликлинике

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которых возмутил прием граждан в фильтр-кабинете АГП №2.По их словам, между пациентами не соблюдается санитарная дистанция, так как руководство поликлиники не создало для этого условий.- Сидеть негде, когда ожидаешь свою очередь. Поставили пару скамеек и кирпичные блоки для сидения. Один такой блок у меня на глазах несла в тень беременная женщина. Это ужас. За два часа приема успевают обслужить 15-17 человек, медсестры говорят, что в день привозят только 50 тестов на коронавирус. А нас тут каждый день ожидает их около 60 человек. Я второй раз прихожу - не успевают меня принять. Непонятно, по какому алгоритму образуется очередь, как врачи собираются нас принимать. Самое ужасное, что со второго этажа поликлиники выливается через трубку дурно пахнущая горячая жидкость и пар. Одного человека чуть не обожгло ею. Никаких объяснений, на вопросы не отвечают, что за беспредел? С людьми ведь можно и поговорить, сами же медики создают условия для негатива, - сетует Айгуль, одна из жительниц города.Ситуацию прокомментировал Жарас Байгожаев, исполняющий обязанности директора АГП №2.По его словам, количество человек в очереди на сдачу ПЦР-теста растет из-за числа контактировавших с зараженными. Он отметил, что некоторые люди идут в фильтр-кабинет сразу, без посещения поликлиники, считая, что там им сделают бесплатный тест на коронавирус без клинических симптомов.- Каждый день нам дают определенное количество ПЦР-тестов. Например, в один день был выявлен зараженный коронавирусом, неважно - без симптомов или с ярко выраженным клиническим случаем. Санэпидемиологи собирают информацию о лицах, контактировавших с зараженным и в конце рабочего дня сообщают нам о количестве человек, имевших близкий контакт с носителем. К примеру, таких людей насчиталось пять человек, следовательно, на утро следующего рабочего дня нам выделяют ПЦР-тесты в количестве пяти штук. Чем больше контактировавших - тем больше ПЦР-тестов выдают. К тому же, нужно учитывать количество пациентов, которые приходят на прием к врачам в нашу поликлинику. Если на входе в здание у человека будет выявлена температура - его отправляют в фильтр-кабинет. Если там у него будут обнаружены подозрения на коронавирус или пневмонию, ему нужно будет сдать анализ на COViD-19, после чего мы выдаем назначение и его отправляют домой. Спустя сутки, если анализ подтверждает наличие КВИ в организме с клиническими симптомами, человека при помощи «скорой» отвозят в провизорный стационар. Если бессимптомно - то он будет наблюдаться в домашних условиях. Постановлением главного санитарного врача ПЦР-тест проходят контактировавшие с зараженными, бессимптомные носители и беременные. Количество больных растет с каждым днем, и оно не совпадает с количеством выделяемых ПЦР-тестов. Ажиотаж у фильтр-кабинета был вызван тем, что некоторые люди, даже не заходя в поликлинику, сразу идут туда, даже если у них просто насморк, - пояснил Жарас Байгожаев.Директор АГП №2 отметил, что фильтр-кабинет работает с 08:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.Главный врач поликлиники также прокомментировал слив горячей воды со второго этажа здания.- Пар, который засняли на видео, это пар из кабинета централизованного стерилизационного отделения. Запах этого пара - результат стерилизации инструментов. При работе стерилизатора выделяется этот самый пар. Он не влияет на работу аппарата, также он безвреден. Пар появляется в результате испарения воды в охлаждающем контуре конденсатора. Мы поменяли график работы стерилизационного отделения, теперь оно работает с 17:00 до 19:00, во время отсутствия пациентов, - сказал Жарас Байгожаев.Чтобы посетители поликлиники соблюдали очередь, вмешался даже заместитель акима Мангистауской области. Каныбек Жумашев пытался выстроить людей с соблюдением дистанции.Ситуацию с фильтр-изоляторами прокомментировала и Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области:- Если человек обратился в поликлинику, ему нужно обязательно проверить температуру. Если человек обращается в поликлинику с температурой, для этого организованы во всех поликлиниках отдельные фильтр-изоляторы. Это сделано для того, чтобы больной человек не контактировал с другими пациентами, у которых нет инфекции. В поликлинику обращаются разные люди: с хроническими заболеваниями, дети, беременные, которые должны ходить на прием, поэтому мы старались отделить возможных носителей инфекции от общего потока. На входе каждого человека проверяют, естественно, появляется некоторая очередь, но это все временные меры, предпринятые для того, чтобы не давать дальнейшего распространения инфекции. Просим жителей понять это, - сказала Жамал Жаманбаева.