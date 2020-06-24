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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:24

Просмотров: 2898

В нескольких населённых пунктах Мангистауской области снова будет усилен карантин

В Жанаозене и шести селах Каракиянского района будет введен карантинный режим и ряд ограничительных мер. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Жанаозена и Каракинского района с учетом текущей эпидемической ситуации (в том числе в селах Рахат, Тенге, Кызылсай, Сенек, Бостан, Куланды, Болашак) с 00:00 часов 25 июня 2020 года до 07:00 часов 13 июля 2020 года будет введен карантинный режим и ряд ограничительных мер.

- Будут установлены блокпосты на дорогах между городом Жанаозен, Каракиянским районом и Актау, - сообщили в центре общественных коммуникаций.

Въезд и выезд в указанные населенные пункты будет разрешен только транспорту, обеспечивающему жизнедеятельность населения. На удаленный режим работы должны перейти 80% сотрудников всех форм предприятий. Службы такси будут работать с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В это же время может осуществляться доставка еды кафе и ресторанами, а также жителям разрешено ходить за продуктами и медикаментами.

Полный текст постановления главного санитарного врача Мангистауской области на казахском языке можно посмотреть здесь.



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Комментарии ( 5 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 21:22
Грёбаный экибастуз как же я устал от этого негатива. stena Я в ютубе если чё.... poka

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 21:05
ah1n1 кошаки об ситуации death

 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 21:03
Цитата: watlow
Что там коты об этом думают?

Они ищут Наташу

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 20:58
watlow,
Все тоже бормочат ah1n1 ...
 
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  • Multiverse
 watlow (Посетители) Сегодня, 20:27
Что там коты об этом думают? Всем очень интересно.
 
 

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