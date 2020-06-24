В нескольких населённых пунктах Мангистауской области снова будет усилен карантин

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В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Жанаозена и Каракинского района с учетом текущей эпидемической ситуации (в том числе в селах Рахат, Тенге, Кызылсай, Сенек, Бостан, Куланды, Болашак) с 00:00 часов 25 июня 2020 года до 07:00 часов 13 июля 2020 года будет введен карантинный режим и ряд ограничительных мер.
- Будут установлены блокпосты на дорогах между городом Жанаозен, Каракиянским районом и Актау, - сообщили в центре общественных коммуникаций.
Въезд и выезд в указанные населенные пункты будет разрешен только транспорту, обеспечивающему жизнедеятельность населения. На удаленный режим работы должны перейти 80% сотрудников всех форм предприятий. Службы такси будут работать с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В это же время может осуществляться доставка еды кафе и ресторанами, а также жителям разрешено ходить за продуктами и медикаментами.
Полный текст постановления главного санитарного врача Мангистауской области на казахском языке можно посмотреть здесь.
- Будут установлены блокпосты на дорогах между городом Жанаозен, Каракиянским районом и Актау, - сообщили в центре общественных коммуникаций.
Въезд и выезд в указанные населенные пункты будет разрешен только транспорту, обеспечивающему жизнедеятельность населения. На удаленный режим работы должны перейти 80% сотрудников всех форм предприятий. Службы такси будут работать с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В это же время может осуществляться доставка еды кафе и ресторанами, а также жителям разрешено ходить за продуктами и медикаментами.
Полный текст постановления главного санитарного врача Мангистауской области на казахском языке можно посмотреть здесь.