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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:33

Просмотров: 1027

С COVID-19 в Актау борются 140 медработников

В борьбе с коронавирусной инфекцией в Актау задействованы около 60 врачей, а также 80 медицинских сестёр и санитарных работников. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото из доступных источников
На данный момент, как сообщили в акимате, от коронавируса выздоровели 62 человека. Жертвами COVID-19 стали два человека.

Лечение в провизорном центре проходят 156 больных, 65 заражённых – в инфекционном отделении областной больницы.

Состояние больных находится под полным контролем. На домашнем карантине находятся 316 человек.

- В борьбе с эпидемией ежедневно задействованы 60 врачей, 80 медицинских сестёр и санитарных работников. В нерабочее время врачи отдыхают в гостиницах «Шагала» и «Silk way», - отметили в акимате.


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АҚТАУДА 60-ҚА ЖУЫҚ ДӘРІГЕР, 80 МЕЙІРБИКЕ МЕН САНИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР КҮНІ-ТҮНІ ЖҰМЫС ІСТЕУДЕ ⠀ Қазіргі уақытта тестке сәйкес 337-сі оң нәтижесе берсе, бүгінгі таңда 62 адам емделіп шықты. 2 адам өмірден өтті. 156 науқас – провизорлық госпитальде, 65 науқас – облыстық аурухананың инфекциялық бөлімшесінде емін жалғастыруда. Науқастардың жағдайы толық бақылауға алынған, өзін өзі оқшаулап үй карантинінде 316 адам бар. Індетпен күресте жалпы 60-қа жуық дәрігер, 80 мейірбике мен санитарлық қызметкерлер күні-түні жұмыс жасауда. Дәрігерлер жұмыстан тыс уақытында отбасынан қашық «Шағала» және «Silk way» қонақ үйлерінде дем алады. _____________________________________ В АКТАУ ОКОЛО 60 ВРАЧЕЙ, 80 МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И САНИТАРОК РАБОТАЮТ ДНЕМ И НОЧЬЮ ⠀ В настоящее время в соответствии с тестом положительно реагировали 337 человек, на сегодняшний день выздоровили 62 человека. Умерло 2 человека. 156 больных продолжают лечение в провизорском госпитале, 65 больных – в инфекционном отделении областной больницы. Состояние больных находится под полным контролем, в самостоятельном карантине находится 316 человек. В общей сложности в борьбе с эпидемией работают около 60 врачей, 80 медицинских сестер и санитарных работников. В нерабочее время врачи отдыхают в гостиницах “Шагала” и “Silk way".

Публикация от АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@aktau_akimat)




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Комментарии ( 3 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 11:57
Работа у акимата состоит в том, чтобы рассказывать сказки народу.
Они (акиматовцы) разве не читают СМИ или обращения со стороны руководителей медучреждения о том, что ситуация становиться критической и требуется дополнительные людские ресурсы и койко-мест, а также ситуация с жалобами от жителей Актау на длительное ожидание врачей скорой помощи.
Вам (акиматовцам) надо выйти с ваших прохладных кабинетов и своими глазами посмотреть на ситуацию в регионе.
Помнится как-то на предыдущем своем рабочем месте, наш директор постоянно выгонял нас из прохладных кабинетов на осмотры объекты. Вот вас (акиматовцев) тоже надо выгонять из кабинетов на проблемные объекты
 
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  • mer
 синдбад (Посетители) Сегодня, 11:51
Я наблюдая создавшуюся ситуацию,прихожу к мнению,что минздрав республики и конкретно наш-областной,совершенно неработоспособен.Сдать анализ на ПЦР-проблема,вызвать врача на дом-невозможно,получить лечение-очень сложно(пока не начнёшь загибаться),купить необходимые лекарства-их просто нет.
 
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 чегеваро (Посетители) Сегодня, 10:33
Вообще статейку прочел и понял как это тяжко им.Моя история такова.В мае месяце я обратился в МОК с жалобой на боли в животе и температурой.У меня взяли анализы и выяснилось что глюкозы в крови 17 молль.Если кто сталкивался тот поймет о чем я.Я до этого случая и понятия не имел что такое сахар в крови.Мне предлагают посидеть в изоляторе при приемном покое якобы до получения полной картины по анализам.Сидел в ожидании я около 2 часов.За это время анализы взяли три раза.А живот болит и состояние просто сумашедшее.Полное подавленность и вялость.Как потом оказалось это из за сахара в крови.Эти симптомы мне были раннее не знакомы.И тут открывается дверь заходят две женщины при полном параде и предлагают проехать в 1 микрорайон провизорный центр.Я спрашиваю зачем?Ответ был таким.Сдадите анализы на COVID 19 и мы вас привезем обратно.Это процедуры я тоже не знал.Я им говорю вы видите у меня сахар зашкаливает на что мне ответили не волнуйтесь мы вас привезем.Вообщем поехали тут на скорой с ветерком с сиренами.Шикарно все уступают.Но не долго.Привезли в центр этот где сходу взяли анализы и закрыли не замедлительно в палату.И самое страшное всем глубоко плевать какие у вас симптомы сахар у вас или что то другое.Воощем за эти 2 дня которые я там провел мне не было оказана никакая помощь.
 
 

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