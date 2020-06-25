С COVID-19 в Актау борются 140 медработников

- В борьбе с эпидемией ежедневно задействованы 60 врачей, 80 медицинских сестёр и санитарных работников. В нерабочее время врачи отдыхают в гостиницах «Шагала» и «Silk way», - отметили в акимате.

На данный момент, как сообщили в акимате, от коронавируса выздоровели 62 человека. Жертвами COVID-19 стали два человека.Лечение в провизорном центре проходят 156 больных, 65 заражённых – в инфекционном отделении областной больницы.Состояние больных находится под полным контролем. На домашнем карантине находятся 316 человек.