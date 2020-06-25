С COVID-19 в Актау борются 140 медработников

Лечение в провизорном центре проходят 156 больных, 65 заражённых – в инфекционном отделении областной больницы.
Состояние больных находится под полным контролем. На домашнем карантине находятся 316 человек.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
АҚТАУДА 60-ҚА ЖУЫҚ ДӘРІГЕР, 80 МЕЙІРБИКЕ МЕН САНИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР КҮНІ-ТҮНІ ЖҰМЫС ІСТЕУДЕ ⠀ Қазіргі уақытта тестке сәйкес 337-сі оң нәтижесе берсе, бүгінгі таңда 62 адам емделіп шықты. 2 адам өмірден өтті. 156 науқас – провизорлық госпитальде, 65 науқас – облыстық аурухананың инфекциялық бөлімшесінде емін жалғастыруда. Науқастардың жағдайы толық бақылауға алынған, өзін өзі оқшаулап үй карантинінде 316 адам бар. Індетпен күресте жалпы 60-қа жуық дәрігер, 80 мейірбике мен санитарлық қызметкерлер күні-түні жұмыс жасауда. Дәрігерлер жұмыстан тыс уақытында отбасынан қашық «Шағала» және «Silk way» қонақ үйлерінде дем алады. _____________________________________ В АКТАУ ОКОЛО 60 ВРАЧЕЙ, 80 МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И САНИТАРОК РАБОТАЮТ ДНЕМ И НОЧЬЮ ⠀ В настоящее время в соответствии с тестом положительно реагировали 337 человек, на сегодняшний день выздоровили 62 человека. Умерло 2 человека. 156 больных продолжают лечение в провизорском госпитале, 65 больных – в инфекционном отделении областной больницы. Состояние больных находится под полным контролем, в самостоятельном карантине находится 316 человек. В общей сложности в борьбе с эпидемией работают около 60 врачей, 80 медицинских сестер и санитарных работников. В нерабочее время врачи отдыхают в гостиницах “Шагала” и “Silk way".