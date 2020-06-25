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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:50

Просмотров: 901

Более 40 гектаров неосвоенных участков выявили в Актау

В городской черте установлено 67 земельных участков, которые долгое время не используются. Об этом сообщили в прокуратуре Актау.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудники городской прокуратуры проводят возвращение государству неосвоенных земельных участков.

На основании акта прокурорского надзора возвращён земельный участок площадью девять гектаров. Его кадастровая стоимость составляет более 300 миллионов тенге. Он был предоставлен местным исполнительным органом без проведения торгов.

- Кроме этого, на территории города выявлено 67 земельных участков с общей площадью 44 гектара, которые не используются длительное время. В связи с этим, всем землепользователям вручены предупреждения о необходимости освоения земель и наложены соответствующие ограничения. Работа в данном направлении продолжается, - отметили в прокуратуре.



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Комментарии ( 4 )

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  • Daulet201999
 Businessman (Посетители) Сегодня, 20:23
Надо активизировать работу. И сроки должны быть четкие, не освоил - верни государству.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 19:25
Мне просто любопытно, почём земля на первичном рынке

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • ЁмоЁ
  • мунайши73
  • Daulet201999
  • My_way
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:04
Какая неожиданность! Сообщение вроде открытия жизни на Марсе.
Я припоминаю, еще давно бывший аким города Жанбуршин говорил, что вся земля до Акшукура продана и они будут, через суд, возвращать неосвоенные участки.
И, вдруг, очередное прозрение.
А разве акимат, на постоянной основе, не обязан контролировать эти процессы?
Справедливости ради надо сказать, что некоторые участки не осваиваются потому, что нет ни дорог к ним, ни магистральных инженерных сетей (чем должен заниматься акимат). Никто не будет строить объекты которые нельзя подключить к электричеству, воде, канализации и т.п.
Лучше бы промолчали об этой, еще одной, недоработке акимата.
 
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  • Daulet201999
  • Космос
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:00
Выявляют понемногу участки из под бывших акимов,не осваивая вкладывают деньги в землю надеясь продать дороже.
Сотрудники городской прокуратуры проводят возвращение государству неосвоенных земельных участков.
А вот это правильно и владельцев к ответу привлечь.
 
 

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