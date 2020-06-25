Более 40 гектаров неосвоенных участков выявили в Актау

- Кроме этого, на территории города выявлено 67 земельных участков с общей площадью 44 гектара, которые не используются длительное время. В связи с этим, всем землепользователям вручены предупреждения о необходимости освоения земель и наложены соответствующие ограничения. Работа в данном направлении продолжается, - отметили в прокуратуре.

Сотрудники городской прокуратуры проводят возвращение государству неосвоенных земельных участков.На основании акта прокурорского надзора возвращён земельный участок площадью девять гектаров. Его кадастровая стоимость составляет более 300 миллионов тенге. Он был предоставлен местным исполнительным органом без проведения торгов.