Врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов

- Я - врач-терапевт, в данное время работающий в провизорном стационаре Актау, куда привозят всех больных из города и области. Пневмония - заболевание, при котором жизненно необходим кислород, если его нет, то и лекарства особого эффекта не дадут. Тех кислородных аппаратов, которые государство предоставило, катастрофически не хватает, людей с каждым днём всё больше и больше. Как выбирать, кого спасать, и чья жизнь важнее?! Поэтому мы, врачи, совместно с вами хотим помочь своему народу, готовы вложиться частью зарплаты, купив дополнительные кислородные концентраторы и, если получится, аппараты ИВЛ, в связи с чем прошу всех откликнуться и помочь, чем сможете! Аппараты дорогие, но даже небольшая сумма, но от многих людей - помогут собрать необходимую сумму, - написала у себя на странице Индира Атажанова.

В своём посте Индира Атажанова сообщила, что в провизорный стационар поступают пациенты из всей области. Мест, действительно, уже не хватает.По словам врача, государство выделяет оборудование для больниц, но никто не рассчитывал, что люди начнут болеть так массово.- Я ни в коем случае не хочу сказать, что нас государство не обеспечивает или не пытается помочь нам, и я ни в коем случае не пытаюсь никого обвинить, наоборот, я пытаюсь помочь, потому что государство выделяет определённую сумму по определённой статистике. Допустим, заболели 10 человек и нужно выделить 10 концентраторов, но людей заболело, к примеру, 30. И где взять концентраторы? Пока их выделят, естественно, уйдёт время, поэтому я и мои коллеги, врачи и медсёстры провизорного стационара пытаемся проявить гражданскую позицию и помочь людям, потому что больных, действительно, очень много, - говорит врач.По словам Индиры Атажановой, асбсолютно все люди с пневмонией кислородозависимые. И концентраторы им жизненно необходимы.- Не будет эффекта от лекарств, если в организм не попадает кислород. То есть сами понимаете, коронавирусная инфекция очень плохо поддаётся лечению, а иной раз совсем не поддаётся, поэтому кислород - это основной метод лечения на сегодняшний день, - говорит врач.Индира Атажанова отметила, что цена одного кислородного концентратора достигает 500 тысяч тенге. Врач говорит, что на данный момент медикам уже удалось собрать 160 тысяч тенге.- Если вдруг не соберётся та сумма, которая нужна, я всё верну каждому человеку, который проявил неравнодушие. Я не говорю, что нужно собирать деньгами, может быть, у организаций есть возможность подарить нам концентраторы, это будет вообще здорово. Чтобы не думали, что это я одна собираю, и я какая-то мошенница, мои коллеги тоже просят о помощи. В своих статусах от своего имени медсёстры и врачи, которые тоже работают в провизорном стационаре, просят о том же. Государство выделяет, мы не жалуемся, но было не рассчитано, что люди будут так массово болеть, а, к сожалению, сейчас болеют массово, - говорит Индира Атажанова.Врач отметила, что обязуется отчитаться за каждую перечисленную тенге.- Я обязуюсь предоставить отчёты о поступлениях, о стоимости аппаратов и об их приобретении. Не проходите мимо, не считайте, что это неважно! Ведь завтра кому-то из вас или ваших близких может не хватить этого аппарата, - говорит Индира Атажанова.Каспий 87756281008 ИндираНомер Карты: 5169493178240985