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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:48

Просмотров: 2205

Врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов

Медики вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям, потому что количество пациентов ежедневно растёт. Пост с просьбой о помощи опубликовала у себя на странице Instagram врач-терапевт Индира Атажанова, которая в данное время работает в провизорном стационаре Актау.

Фото из доступных источников
В своём посте Индира Атажанова сообщила, что в провизорный стационар поступают пациенты из всей области. Мест, действительно, уже не хватает.

Врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов

- Я - врач-терапевт, в данное время работающий в провизорном стационаре Актау, куда привозят всех больных из города и области. Пневмония - заболевание, при котором жизненно необходим кислород, если его нет, то и лекарства особого эффекта не дадут. Тех кислородных аппаратов, которые государство предоставило, катастрофически не хватает, людей с каждым днём всё больше и больше. Как выбирать, кого спасать, и чья жизнь важнее?! Поэтому мы, врачи, совместно с вами хотим помочь своему народу, готовы вложиться частью зарплаты, купив дополнительные кислородные концентраторы и, если получится, аппараты ИВЛ, в связи с чем прошу всех откликнуться и помочь, чем сможете! Аппараты дорогие, но даже небольшая сумма, но от многих людей - помогут собрать необходимую сумму, - написала у себя на странице Индира Атажанова.


По словам врача, государство выделяет оборудование для больниц, но никто не рассчитывал, что люди начнут болеть так массово.

- Я ни в коем случае не хочу сказать, что нас государство не обеспечивает или не пытается помочь нам, и я ни в коем случае не пытаюсь никого обвинить, наоборот, я пытаюсь помочь, потому что государство выделяет определённую сумму по определённой статистике. Допустим, заболели 10 человек и нужно выделить 10 концентраторов, но людей заболело, к примеру, 30. И где взять концентраторы? Пока их выделят, естественно, уйдёт время, поэтому я и мои коллеги, врачи и медсёстры провизорного стационара пытаемся проявить гражданскую позицию и помочь людям, потому что больных, действительно, очень много, - говорит врач.

По словам Индиры Атажановой, асбсолютно все люди с пневмонией кислородозависимые. И концентраторы им жизненно необходимы.

- Не будет эффекта от лекарств, если в организм не попадает кислород. То есть сами понимаете, коронавирусная инфекция очень плохо поддаётся лечению, а иной раз совсем не поддаётся, поэтому кислород - это основной метод лечения на сегодняшний день, - говорит врач.

Индира Атажанова отметила, что цена одного кислородного концентратора достигает 500 тысяч тенге. Врач говорит, что на данный момент медикам уже удалось собрать 160 тысяч тенге.

- Если вдруг не соберётся та сумма, которая нужна, я всё верну каждому человеку, который проявил неравнодушие. Я не говорю, что нужно собирать деньгами, может быть, у организаций есть возможность подарить нам концентраторы, это будет вообще здорово. Чтобы не думали, что это я одна собираю, и я какая-то мошенница, мои коллеги тоже просят о помощи. В своих статусах от своего имени медсёстры и врачи, которые тоже работают в провизорном стационаре, просят о том же. Государство выделяет, мы не жалуемся, но было не рассчитано, что люди будут так массово болеть, а, к сожалению, сейчас болеют массово, - говорит Индира Атажанова.

Врач отметила, что обязуется отчитаться за каждую перечисленную тенге.

- Я обязуюсь предоставить отчёты о поступлениях, о стоимости аппаратов и об их приобретении. Не проходите мимо, не считайте, что это неважно! Ведь завтра кому-то из вас или ваших близких может не хватить этого аппарата, - говорит Индира Атажанова.

Каспий 87756281008 Индира
Номер Карты: 5169493178240985

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Я, @indira_atazhanova, врач-терапевт, в данное время работающий в провизорном стационаре г.Актау, куда привозят весь больных со всего города и области. Пневмония - заболевание, при котором жизненно необходим кислород, если его нет, то и лекарства особого эффекта не дадут. Тех кислородных аппаратов, которые государство предоставило, катастрофически не хватает, людей с каждым днем все больше и больше. Как выбирать, кого спасать и чья жизнь важнее?! Поэтому, мы, врачи, совместно с вами, хотим помочь своему народу, готовы вложиться частью зарплаты, купив дополнительные кислородные концентраторы и, если получится, аппараты ИВЛ, в связи с чем, прошу ВСЕХ ОТКЛИКНУТЬСЯ И ПОМОЧЬ ЧЕМ СМОЖЕТЕ! Аппараты дорогие, но, даже небольшая сумма, но, от многих людей - помогут собрать необходимую сумму. Обязуюсь отчитаться за каждую перечисленную тенге, предоставить отчёты о поступлениях, о стоимости аппаратов и об их приобретении. Не проходите мимо, не считайте, что это неважно! Ведь завтра, кому-то из вас или ваших близких может не хватить этого аппарата! Каспий 87756281008 Индира Номер Карты: 5169493178240985 Максимальный репост!!!!

Публикация от Индира, врач-блогер, Актау (@indira_atazhanova)




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Комментарии ( 8 )

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  • тишка
 Empro (Посетители) Сегодня, 22:20
IMHO,
Бывают разные формы, не сравнивайте с сегодняшней пандемией. То, что творится сейчас я не из новостей слышу, а от знакомого, который сейчас лежит с пневмонией без covid в тяжёлом состояние. При этом он вел здоровый образ жизни, не пил, не курил, спорт.

aman6586,
Это статистика с положительным тестом, а есть и с пневмонией с отрицательным тестом, которые не в подсчёте.
 
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  • Космос
  • тишка
 mer (Посетители) Сегодня, 21:43
Если всё так плохо с этими аппаратами,почему не отменить все другие траты бюджета области по всяким не важным работам,типа покраска домов или перекладывание плитки и т.д. И вот тут сразу возникают другие интересы, у определённой категории людей,кто рубит капусту на этих распилах... Кому война,а кому мать родна...
 
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  • ЁмоЁ
 IMHO (Посетители) Сегодня, 21:14
Болел пневмонией в детстве 2 раза. Никаких ИВЛ не было! Уколы да таблетки. И 2-3 раза в неделю кислородные коктейли. Вкусно и полезно). И ничего! Выжили! Чего и вам желаю!
 
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  • Василий Кравчук
  • Лия
 IMHO (Посетители) Сегодня, 21:03
Вот реально, не у тех просите! Горожане вам не подмога, тем более сейчас. В такое время "наверху"!!! должны думать о перераспределении средств. И выделять не только на необходимое, а с запасом. А то, латают дороги, красят дома, строят мосты, а на медицину, типа, не хватает? Долбите их, а не нас! И делайте, насколько финансируют. А так посмотрят, что вы сами справляетесь, ещё и народ помогает и вообще урежут финансирование! Сами себе хуже сделаете.
 
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aman6586 (Посетители) Сегодня, 20:39
Я не могу понять, на официальном саите черным по белому но ч

Я не могу понять что, по области зарозившийся 456 человек,а выздоровели 345 человек.значит осталось болеть чуть больше 100 человек. И как они не могут разместится в больнице. Это пл области.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:37
Затея благородная, но это и очередное подтверждения нашей "мощи", о которой так любят рапортовать "вожди" разных рангов.
Не дай Бог какой беды посерьезнее.
Вот бы помогли те, которые разворовали государство и которым несколько раз делали амнистию капитала.
Они не помогут, у них деньги далеко в оффшорах им не с руки.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 19:24
Попросите у акимата,они фасады красят,они не знают куда деньги деть.
 
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 Dikaj (Посетители) Сегодня, 19:05
Индира - Вы большая умница !!! Ведёте сбор не боясь осуждений и в последующем каких то проверок, по настоящему болеете за своих пациентов . Пусть у Вас все получится !!!
 
 

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