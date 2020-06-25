В выходные в Мангистауской области вводятся новые ограничения

Фото из архива Lada.kz

В эти выходные, 27 и 28 июня, по всей области и в том числе в Актау временно приостанавливается функционирование общественных мест, парков и скверов, набережных и аквапарков, торгово-развлекательных центров (ТРК) и торговых домов, за исключением расположенных в них объектов, реализующих продукты питания и медикаменты.



Также приостанавливают свою деятельность сетевые магазины, за исключением тех, кто реализует продукты питания, а также продовольственные и непродовольственные рынки, базары, фитнес-центры. Запрещён въезд в дома и зоны отдыха. Тем лицам, которые находятся там, необходимо соблюдать дистанцию.



В случае нарушения, как отметили в ЦОК, будут приниматься соответствующие меры согласно законодательству.