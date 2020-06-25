«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Июня
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.58 KZT
  • €1 = 452.66 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 1143

В выходные в Мангистауской области вводятся новые ограничения

Распоряжение главного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова озвучили в Центре общественных коммуникаций региона (ЦОК).

Фото из архива Lada.kz
В эти выходные, 27 и 28 июня, по всей области и в том числе в Актау временно приостанавливается функционирование общественных мест, парков и скверов, набережных и аквапарков, торгово-развлекательных центров (ТРК) и торговых домов, за исключением расположенных в них объектов, реализующих продукты питания и медикаменты.

Также приостанавливают свою деятельность сетевые магазины, за исключением тех, кто реализует продукты питания, а также продовольственные и непродовольственные рынки, базары, фитнес-центры. Запрещён въезд в дома и зоны отдыха. Тем лицам, которые находятся там, необходимо соблюдать дистанцию.

В случае нарушения, как отметили в ЦОК, будут приниматься соответствующие меры согласно законодательству.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pear (Посетители) Сегодня, 18:18
Имярек, ситуация действительно сложная
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:15
Ну какого........сразу не пишите какие меры в случае нарушения???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:13
город засыхает! деревья УБИЛИ!! люди задыхаются от жары,и ждут выходных что бы выехать к морю и отдохнуть!! но главный санитар не дремлет и вот нам палки в колеса!!!
стартану на море в пятницу
две ночи отдохну?там где нет сети
всем мира!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика