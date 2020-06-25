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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:51

Просмотров: 2801

В выходные в Актау пройдут проверки общественных мест

В эти выходные, 27 и 28 июня, будет проведён мониторинг ресторанов и кафе города, а также других объектов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото из доступных источников
В соответствии с постановлением главного санитарного врача Мангистауской области, сотрудники городского акимата, управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг города, пресс-службы акимата, а также сотрудники полиции проведут мониторинг ресторанов и кафе города, а также других объектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинного режима.

При выявлении нарушений мер предосторожности будут составлены административные протоколы и приняты меры по их устранению.



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Комментарии ( 4 )

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montgomery (Посетители) Сегодня, 21:49
Цитата: IMHO
при чём тут профилактика?

Ну, я в идеале имел ввиду... podmig
 
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IMHO (Посетители) Сегодня, 20:49
montgomery, так они и проверяют с целью покарать, при чём тут профилактика?)))
 
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montgomery (Посетители) Сегодня, 19:36
Цитата: AnnaK.
Так внезапно надо проверять! Зачем заранее сообщать?

Всё правильно - главное профилактика! А не карательные меры.
 
-1
  • Freeman81
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 19:26
Так внезапно надо проверять! Зачем заранее сообщать?
 
-1
  • Грамотный
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Aльберт (Посетители) Сегодня, 19:07
А ведь читают Ладу, молодцы!
 
 

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