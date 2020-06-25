В выходные в Актау пройдут проверки общественных мест

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В соответствии с постановлением главного санитарного врача Мангистауской области, сотрудники городского акимата, управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг города, пресс-службы акимата, а также сотрудники полиции проведут мониторинг ресторанов и кафе города, а также других объектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинного режима.



При выявлении нарушений мер предосторожности будут составлены административные протоколы и приняты меры по их устранению.