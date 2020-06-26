Как обстоят дела с COVID-19 в Каракиянском районе

Фото предоставлено в ЦОК

По данным акима района, по состоянию на 24 июня в районе вирус обнаружен у 49-ти человек:

- 23 случая в селе Сенек,

- 8 случаев в селе Бостан,

- 11 случаев в Жетыбае,

- 7 случаев в селе Мунайшы.



- Из 49 больных 47 получили лечение и выписаны домой. В настоящее время двое больных находятся на лечении в инфекционной больнице Жанаозена. Кроме того, зарегистрировано восемь бессимптомных случаев коронавирусной инфекции в Курыке (один), Жетыбае (четыре) и в селе Мунайшы (три). Подготовлены провизорные отделения на 11 мест в селе Курык и на 20 мест в Жетыбайской районной больнице, - рассказал Кыдырберди Беков.



Аким Каракиянского района рассказал, что согласно действующим постановлениям главного государственного санитарного врача Мангистауской области 65 процентов государственных служащих района перешли на дистанционную работу.



Также аким отметил, что в районе регулярно проводится дезинфекция общественных мест.



- Дезинфекционные работы в районе проводились через производственные предприятия и спецавтотранспорт ГКП «Турмыс-Сервис» на выявленных очагах и внутрисельских трассах. Кроме того, в соответствии с графиком, регулярно проводятся дезинфекционные работы подъездов и мест общего пользования многоэтажных жилых домов, всех игровых площадок в населённых пунктах и на железнодорожном вокзале Болашак. Члены созданной в районе мобильной группы на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия в местах массового скопления людей, на объектах предпринимательства, проводят разъяснительную работу с населением. С момента введения в республике чрезвычайной ситуации в районе к административной ответственности привлечены 126 жителей, - отметил Кыдырберди Беков.