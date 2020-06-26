Ажар Гиният назначена вице-министром здравоохранения РК

Фото primeminister.kz
По данным официального ресурса, постановлением Правительства РК Гиният Ажар назначена на должность вице-министра здравоохранения РК.
Гиният Ажар родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.
В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «Врач-педиатр», в 2007 году — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Менеджер государственного и местного управления», в 2015 году — НОУ «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «Магистр делового администрирования МВА».
Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 Атыpay.
С 1994 по 1999 гг. — заведующая отделением медицинской санитарной части №1 Актау.
В 1999-2001 гг. — заместитель главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.
В 2001-2005 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения Мангистауской области.
В 2005-2006 гг. — директор департамента здравоохранения Мангистауской области.
В 2008-2017 гг. — начальник управления, директор департамента Министерства здравоохранения РК.
С сентября 2017 года до настоящего времени занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК.
Гиният Ажар родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.
В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «Врач-педиатр», в 2007 году — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Менеджер государственного и местного управления», в 2015 году — НОУ «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «Магистр делового администрирования МВА».
Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 Атыpay.
С 1994 по 1999 гг. — заведующая отделением медицинской санитарной части №1 Актау.
В 1999-2001 гг. — заместитель главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.
В 2001-2005 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения Мангистауской области.
В 2005-2006 гг. — директор департамента здравоохранения Мангистауской области.
В 2008-2017 гг. — начальник управления, директор департамента Министерства здравоохранения РК.
С сентября 2017 года до настоящего времени занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК.