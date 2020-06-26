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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 1139

Ажар Гиният назначена вице-министром здравоохранения РК

Экс-директор департамента здравоохранения Мангистауской области стала вице-министром здравоохранения страны. Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан.

Фото primeminister.kz
По данным официального ресурса,  постановлением Правительства РК Гиният Ажар назначена на должность вице-министра здравоохранения РК.

Гиният Ажар родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.

В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «Врач-педиатр», в 2007 году — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Менеджер государственного и местного управления», в 2015 году — НОУ «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «Магистр делового администрирования МВА».

Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 Атыpay.

С 1994 по 1999 гг. — заведующая отделением медицинской санитарной части №1 Актау.

В 1999-2001 гг. — заместитель главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.

В 2001-2005 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения Мангистауской области.

В 2005-2006 гг. — директор департамента здравоохранения Мангистауской области.

В 2008-2017 гг. — начальник управления, директор департамента Министерства здравоохранения РК.

С сентября 2017 года до настоящего времени занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК.



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Комментарии ( 3 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:21
Выдайте, для первой помощи лекарства народу бесплатно. Чтобы там были только необходимые и нужные
 
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  • Expert
 Picantos (Посетители) Сегодня, 15:19
В отличие от министра, у вице-министра хоть есть опыт работы в медицине. Оказывается, не без её участия загибалась наша инфекционка. Везёт нам.
 
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  • AbOriginal
  • zhanino
  • Ну Ну
 xerox (Посетители) Сегодня, 14:01
Так вот вам задача: срочно обеспечьте антибиотиками и другим необходимым для лечения пневмонией. Нагрузили МОБ, бедный, там итак больных хватало. Онкоцентр не получилось выбить, попытайтесь еще. Откройте провизоры в новом здании музея, здании ассамблеи. Сейчас важно спасти нацию, вылечить. Покажите свою власть, нагните крутых бизнесменов (вон отель открывают), пусть помогут. . Пусть сделают все возможное,чтобы болезнь эта ушла,после пируют.
Гиният Ажар.
Надеюсь увидеть ваше имя и фамилию в статьях, где будут положительные результаты.
 
 

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