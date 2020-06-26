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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 283

Молодой рэпер из Актау выпустил клип

Трек написан начинающим 18-летним рэп-исполнителем Дарменом Канатбаем под творческим псевдонимом GreenDex.

Кадр видео
Творчеством Дармен занимается на протяжении одного года. Он окончил Казахско-Турецкий лицей, год проучился в Назарбаев Университете.

Данная композиция является его первым шагом в рэп-индустрии. Трек, по его словам, был написал за один день, когда он находился в офисе у своего друга. Сначала была написана минусовка, которую Дармен назвал «Holly Arrival», что в переводе означает «Святое пришествие». Она стала одноимённым названием к его треку. Здесь он открывает себя публике и начинает свой творческий путь.

Клип снимать не планировал, но его друг Анет Койлыбай предложил это сделать. Съёмки прошли спонтанно. Видеоматериал был снят за неделю.

Сам Дармен считает себя музыкальным продюсером. В его планах расти как музыкант и в то же время помогать развиваться актауской молодёжи.

Главное, как уверяет рэпер, не быть скованным и смело экспериментировать.




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Комментарии ( 1 )

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 Aльберт (Посетители) Сегодня, 15:55
Да можно сказать даже "неплохо" по сравнению с другими. Тут выкладывали как то ролики непонятной направленности, тоже в стиле рэп. За то мне стыдно было, а это нуууу даже мотивчик запомнился.

Тем более учитывая что первый трек. Пойдёт.
 
 

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