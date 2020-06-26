«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.58 KZT
  • €1 = 452.66 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 114

Телефоны баз отдыха Актау

Специально для жителей и гостей города предоставляем список действующих баз отдыха.

Фото из архива Lada.kz
В Актау насчитывается более 10 баз отдыха, но далеко не все они готовы в этом году принять отдыхающих.

База отдыха «Sunset»- телефон для справок: 8 700 678 0165.

База отдыха «Стигл»- телефон для справок: 8 7292 300-138.

Дом отдыха «Сая» - телефоны для справок: 8 708 111 73 08, 8 700 660 8345.

База отдыха «Серебряные пески» - телефоны для справок: 8 7292 503-185, 8 707 197 9875.

База отдыха «Комарово»- телефоны для справок: 8 707 555 6582, 8 705 236 7343.

База отдыха «Tree of Life» - телефоны для справок: 8 701 724 1111, 8 7292 900-222.

База отдыха «Золотое солнышко» - телефон для справок: 8 701 358 0690.

До баз отдыха «Бриз» и «Монтажник» журналисты Lada.kz дозвониться не смогли.

Напомним, что в эти выходные, 27 и 28 июня, по всей области и в том числе в Актау временно приостанавливается функционирование общественных мест, парков и скверов, набережных и аквапарков, торгово-развлекательных центров (ТРК) и торговых домов, за исключением расположенных в них объектов, реализующих продукты питания и медикаменты. Запрещён въезд в дома и зоны отдыха. Тем лицам, которые находятся там, необходимо соблюдать дистанцию.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Леська
  • Око
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 15:58
Надо сегодня ехать срочно! Говорят что тех, кто сегодня туда успеет - оставят там и не будут выпускать обратно, как минимум до понедельника. А вдруг дольше? Приключение такое, ну! Да и на работе начальник вам вряд ли что то предъявит. Можно забыться и нормально отдохнуть.

Я еду.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика