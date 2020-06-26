Телефоны баз отдыха Актау

Фото из архива Lada.kz

В Актау насчитывается более 10 баз отдыха, но далеко не все они готовы в этом году принять отдыхающих.



База отдыха «Sunset»- телефон для справок: 8 700 678 0165.



База отдыха «Стигл»- телефон для справок: 8 7292 300-138.



Дом отдыха «Сая» - телефоны для справок: 8 708 111 73 08, 8 700 660 8345.



База отдыха «Серебряные пески» - телефоны для справок: 8 7292 503-185, 8 707 197 9875.



База отдыха «Комарово»- телефоны для справок: 8 707 555 6582, 8 705 236 7343.



База отдыха «Tree of Life» - телефоны для справок: 8 701 724 1111, 8 7292 900-222.



База отдыха «Золотое солнышко» - телефон для справок: 8 701 358 0690.



До баз отдыха «Бриз» и «Монтажник» журналисты Lada.kz дозвониться не смогли.



Напомним, что в эти выходные, 27 и 28 июня, по всей области и в том числе в Актау временно приостанавливается функционирование общественных мест, парков и скверов, набережных и аквапарков, торгово-развлекательных центров (ТРК) и торговых домов, за исключением расположенных в них объектов, реализующих продукты питания и медикаменты. Запрещён въезд в дома и зоны отдыха. Тем лицам, которые находятся там, необходимо соблюдать дистанцию.