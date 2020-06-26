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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 14327

Назначен новый аким Актау

Акимом Актау стал Нурдаулет Килыбай. Ранее он занимал должность заместителя акима Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Нурдаулет Игиликулы Килыбай родился в 1978 году в Бейнеу Мангистауской области, по национальности казах.

Окончил в 1999 году Казахскую академию транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева (инженер по организации перевозок), в 2003 - Евразийский национальный университет им. Л.Гумилёва (финансы и финансовое право), в 2018 - Международную школу Stafford House (г.Бостон, США).

Свой трудовой путь начал в 1999 году с должности дежурного по станции Мангистауского отделения перевозок.

2000-2002 - приёмосдатчик, старший приёмосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана.

2002-2005 - главный специалист, начальник отдела, помощник управляющего дирекцией магистральной сети АО «НК «ҚТЖ».

02.2005 – 06.2009 - начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

06.2009-01.2010 - президент АО «Вокзал-сервис».

01.2010-10.2010 - управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК «ҚТЖ».

11.2010-09.2011 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

2011-2012 - советник президента АО «НК «ҚТЖ», директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение дороги».

06.2012-08.2013 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

08.2013-09.2015 - управляющий директор – руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ».

09.2015-11.2017 - исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» - президент АО «Пассажирские перевозки».

11.2017 - 2018 - председатель правления - генеральный директор АО «Темиржолсу».

С 2018 по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Мангистауской области.


В 2019 году в акимате Мангистауской области прокомментировали рассылку о том, что между главой региона и его замом произошла стычка с рукоприкладством.



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Комментарии ( 18 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 23:30
Guz, Родился в Бийнеусском районе,там с деревьями напряжёнка.
 
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  • ABCD
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 22:58
В каком состоянии у нас ЖД. Летом всегда не хватает вагонов. Как раз в то время был студентом часто ездил. Этот работать не будет. Однозначно.
 
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  • Expert
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 20:51
Нормально так взлетел.

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 20:01
Производственник...уже радует. Изнутри знает как работать надо. надеюсь.

всё вижу
 
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  • Expert
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:25
Мои поздравления и робкая надежда ,что новый аким будет работать ,а не штаны просиживать как старый!
 
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  • Леська
  • tolk
  • ЁмоЁ
  • Око
  • leo529
  • Raiders
  • Expert
  • Банкир
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:06
Цитата: Guz
а как он к деревьям относится кстати первый вопрос?
Наверняка знает что ж\д шпалы раньше делали из дерева

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • makenych
  • Expert
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:33
Да уж... тема с вокзалом на Меловой.
Конкретный "инвестор", раз акимов меняет
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:28
Этот хоть живое производство нюхал, в отличие от Ниязова.
Будем надеяться на улучшение.
 
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 smotritel (Посетители) Сегодня, 18:15
мамин помощник должен справиться при папиной поддержке)
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 18:11
Местный можно сказать,а как он к деревьям относится кстати первый вопрос?
 
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