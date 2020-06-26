Назначен новый аким Актау

Фото из открытых источников
Нурдаулет Игиликулы Килыбай родился в 1978 году в Бейнеу Мангистауской области, по национальности казах.
Окончил в 1999 году Казахскую академию транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева (инженер по организации перевозок), в 2003 - Евразийский национальный университет им. Л.Гумилёва (финансы и финансовое право), в 2018 - Международную школу Stafford House (г.Бостон, США).
Свой трудовой путь начал в 1999 году с должности дежурного по станции Мангистауского отделения перевозок.
2000-2002 - приёмосдатчик, старший приёмосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана.
2002-2005 - главный специалист, начальник отдела, помощник управляющего дирекцией магистральной сети АО «НК «ҚТЖ».
02.2005 – 06.2009 - начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.
06.2009-01.2010 - президент АО «Вокзал-сервис».
01.2010-10.2010 - управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК «ҚТЖ».
11.2010-09.2011 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.
2011-2012 - советник президента АО «НК «ҚТЖ», директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение дороги».
06.2012-08.2013 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.
08.2013-09.2015 - управляющий директор – руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ».
09.2015-11.2017 - исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» - президент АО «Пассажирские перевозки».
11.2017 - 2018 - председатель правления - генеральный директор АО «Темиржолсу».
С 2018 по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Мангистауской области.
В 2019 году в акимате Мангистауской области прокомментировали рассылку о том, что между главой региона и его замом произошла стычка с рукоприкладством.
Окончил в 1999 году Казахскую академию транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева (инженер по организации перевозок), в 2003 - Евразийский национальный университет им. Л.Гумилёва (финансы и финансовое право), в 2018 - Международную школу Stafford House (г.Бостон, США).
Свой трудовой путь начал в 1999 году с должности дежурного по станции Мангистауского отделения перевозок.
2000-2002 - приёмосдатчик, старший приёмосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана.
2002-2005 - главный специалист, начальник отдела, помощник управляющего дирекцией магистральной сети АО «НК «ҚТЖ».
02.2005 – 06.2009 - начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.
06.2009-01.2010 - президент АО «Вокзал-сервис».
01.2010-10.2010 - управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК «ҚТЖ».
11.2010-09.2011 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.
2011-2012 - советник президента АО «НК «ҚТЖ», директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение дороги».
06.2012-08.2013 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.
08.2013-09.2015 - управляющий директор – руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ».
09.2015-11.2017 - исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» - президент АО «Пассажирские перевозки».
11.2017 - 2018 - председатель правления - генеральный директор АО «Темиржолсу».
С 2018 по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Мангистауской области.
В 2019 году в акимате Мангистауской области прокомментировали рассылку о том, что между главой региона и его замом произошла стычка с рукоприкладством.