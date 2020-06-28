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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 579

Власти Актау отреагировали на сообщение о свалке

В редакцию Lada.kz поступила жалоба от жительницы улицы Жемчужная в жилом массиве Приморский. Как заявила женщина, территория за домом № 1 в массиве стала мусорным полигоном.

Фото пользователя Lada.kz
Данная ситуация, по словам жительницы Приморского, длится уже несколько месяцев.

- Жители дома №1 ежедневно наблюдают из окон домов, как приезжают огромные «КамАЗы» и выгружают бытовой мусор. И это мы говорим о защите от вирусов, когда под носом разводят мышей, тараканов, которые вызывают инфекции. Это что же, настолько наплевать на людей, живущих там? Мы уже обращались в акимат с этой жалобой. В итоге выясняется, что это по распоряжению властей. Если предполагается, что здесь будет свалка, почему тогда разрешают строить здесь жилые дома? Мало нам КОСа, который стоит рядом и, простите, воняет, и ничего с ним не предпринимают, - возмущается Алия.


Власти Актау отреагировали на сообщение о свалке


Данную ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

- Уважаемые жители, согласно обращению сообщаем следующее, что по данному вопросу никто не обращался и никаких распоряжений сделать свалку в этом районе никому не было дано. На данную территорию выехали ответственные лица для принятия соответствующих мер и установили, что скопления мусора не обнаружено, - заверили в акимате.



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Комментарии ( 2 )

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Pear (Посетители) Сегодня, 13:58
Kain-Livesy,минус случайно влепил. Согласен с мнением.
 
-1
  • Pear
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:49
теперь бы корреспондентам проверить, что там власти не обнаружили

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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