Власти Актау отреагировали на сообщение о свалке

- Жители дома №1 ежедневно наблюдают из окон домов, как приезжают огромные «КамАЗы» и выгружают бытовой мусор. И это мы говорим о защите от вирусов, когда под носом разводят мышей, тараканов, которые вызывают инфекции. Это что же, настолько наплевать на людей, живущих там? Мы уже обращались в акимат с этой жалобой. В итоге выясняется, что это по распоряжению властей. Если предполагается, что здесь будет свалка, почему тогда разрешают строить здесь жилые дома? Мало нам КОСа, который стоит рядом и, простите, воняет, и ничего с ним не предпринимают, - возмущается Алия.

- Уважаемые жители, согласно обращению сообщаем следующее, что по данному вопросу никто не обращался и никаких распоряжений сделать свалку в этом районе никому не было дано. На данную территорию выехали ответственные лица для принятия соответствующих мер и установили, что скопления мусора не обнаружено, - заверили в акимате.

Данная ситуация, по словам жительницы Приморского, длится уже несколько месяцев.Данную ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского акимата.