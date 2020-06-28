«Шашечника» наказали полицейские Актау

Кадр видео
На кадрах ролика видно, как водитель на автомобиле Toyota Camry перестраивается среди машин (так называемые «шашки» на дороге) и выезжает на встречную полосу движения.
Как отметили в ведомстве, по данному факту был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК.
Напомним, видеоролик с нарушениями ПДД был размещен в рубрике «Народные новости».
Как отметили в ведомстве, по данному факту был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК.
- Машина водворена на штрафную стоянку. Материалы дела будут направлены в специализированный административный суд, - сообщили в ведомстве.
Напомним, видеоролик с нарушениями ПДД был размещен в рубрике «Народные новости».