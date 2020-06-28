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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 15:06

Просмотров: 5894

«Шашечника» наказали полицейские Актау

На нарушителя ПДД был составлен административный протокол. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
На кадрах ролика видно, как водитель на автомобиле Toyota Camry перестраивается среди машин (так называемые «шашки» на дороге) и выезжает на встречную полосу движения.

Как отметили в ведомстве, по данному факту был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК.

- Машина водворена на штрафную стоянку. Материалы дела будут направлены в специализированный административный суд, - сообщили в ведомстве.


Напомним, видеоролик с нарушениями ПДД был размещен в рубрике «Народные новости».





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Комментарии ( 6 )

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makenych (Посетители) Вчера, 21:29
Штрафстоянку пора переименовать в авторазбор, ужас что творится у полицаев под носом
 
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Guz (Посетители) Вчера, 19:08
Цитата: kochevneg
Ст 596 ч 3 - лишение прав.

Чумахир заслужил и получит сполна и так одним отмороженным меньше и то айс,уже чище воздух будет.
 
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Alibek1 (Посетители) Вчера, 18:09
Ну у вас вообще если 20 полосы будет всеровно будете выходит на встречку
 
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 kochevneg (Посетители) Вчера, 18:02
Ст 596 ч 3 - лишение прав.

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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Neo_85 (Посетители) Вчера, 17:09
Таких Шумахеров половина города, просто не все продают в СМИ.
 
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 n92 (Посетители) Вчера, 15:24
1 протокол? вы что слепые - кто составлял его?
1 - выезд на встречку
2 - маневрирование без поворотников
3 - создание аварийной ситуации
возможно еще что то...
из за таких страдают невинные...
 
 

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