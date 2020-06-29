В Мангистау снизилось количество новых случаев ВИЧ-инфекции

Проведение экспресс-анализа. Фото автора

Из всех зарегистрированных с начала года случаев 19 относятся к гражданам РК, два – к иностранным гражданам.



По сравнению с показателем шести месяцев 2019 года снижение на один случай зафиксировано в Актау и Тупкараганском районе, на два – в Мунайлинском и Каракиянском районах.



В Жанаозене и в Бейнеуском районе новых случаев ВИЧ-инфекции не зарегистрировано.



В списке антилидеров остаётся областной центр.



- Среди зарегистрированных ВИЧ-инфицированных наибольший процент выявления отмечается в возрастной группе 30-39 лет и 40-49 лет. Мужчин с ВИЧ-инфекцией больше, чем женщин, в два раза. Из выявленных случаев 52,6 процента составляют экономически активные люди, 47,4 процента - неработающие. Среди путей передачи превалирует гетеросексуальный половой путь, в двух случаях ВИЧ-инфекция выявлена у гомосексуалистов, - прокомментировала Жамиля Махамбеткалиева, заведующая отделом центра.



Всего на конец июня текущего года в области зарегистрировано 387 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди иностранных граждан - 90, среди анонимно обследованных - два, из числа граждан РК - 295.