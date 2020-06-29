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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:41

Просмотров: 443

В Мангистау снизилось количество новых случаев ВИЧ-инфекции

В первом полугодии в Мангистауской области зарегистрирован 21 новый случай ВИЧ-инфекции. В аналогичном периоде прошлого года было отмечено на шесть случаев больше – 27. Об этом сообщили в пресс-службе областного центра по профилактике ВИЧ/СПИД.

Проведение экспресс-анализа. Фото автора
Из всех зарегистрированных с начала года случаев 19 относятся к гражданам РК, два – к иностранным гражданам.

По сравнению с показателем шести месяцев 2019 года снижение на один случай зафиксировано в Актау и Тупкараганском районе, на два – в Мунайлинском и Каракиянском районах.

В Жанаозене и в Бейнеуском районе новых случаев ВИЧ-инфекции не зарегистрировано.

В списке антилидеров остаётся областной центр.

- Среди зарегистрированных ВИЧ-инфицированных наибольший процент выявления отмечается в возрастной группе 30-39 лет и 40-49 лет. Мужчин с ВИЧ-инфекцией больше, чем женщин, в два раза. Из выявленных случаев 52,6 процента составляют экономически активные люди, 47,4 процента - неработающие. Среди путей передачи превалирует гетеросексуальный половой путь, в двух случаях ВИЧ-инфекция выявлена у гомосексуалистов, - прокомментировала Жамиля Махамбеткалиева, заведующая отделом центра.

Всего на конец июня текущего года в области зарегистрировано 387 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди иностранных граждан - 90, среди анонимно обследованных - два, из числа граждан РК - 295.



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Комментарии ( 2 )

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Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 14:31
dom555,
Заразится можно и от переливания крови, и от собственного супруга, и у зубного, через грудное молоко, и еще тысячи причин.
А снизился потому, что некоторые больные перешли в разряд ковидных трупов: после закрытия границ в марте у больных исчезла возможность закупаться лекарствами за рубежом. А нет лекарств, значит и жизни. Та же ситуация у онкобольных, у диабетчиков, у людей с кардио и эндокринными проблемами... на выживание... Вам еще весело? Вы все еще думаете, что дело в закрытых забегаловках?
Сегодня вы смеетесь dance , а завтра болезнь может прийти к вам.
Да и вообще, смеяться над чужой бедой...
 
-2
  • leo529
  • Rfhksufi
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dom555 (Посетители) Сегодня, 14:07
Ну конечно снизится. Бары по закрывали, на улице стоять запретили. Ночные бабочки как все люди, на самоизоляции.
 
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1arab (Посетители) Сегодня, 13:58
Потому что все приписывают на ковид)
 
 

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