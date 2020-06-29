Рассылку о наборе волонтёров прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау

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На сегодняшний день в провизорном стационаре, развернутом в блоке «В» Мангистауской областной больницы работает четыре волонтёра.



- Волонтеры пришли на помощь врачам по собственной инициативе. На сегодняшний день их помощи достаточно. В случае, если понадобиться необходимость в помощи волонтёров, то управление здравоохранения Мангистауской области обратится в соответствующие организации, – сообщил Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.