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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 1800

Мангистау в том числе: Президент поручил акимам выправлять ситуацию с распространением инфекции

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры ряду чиновников, а также поручил всем акимам выправлять ситуацию по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Фото с сайта Liter.kz
Берик Уали сообщил, что глава государства Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности.

- В связи с этим за упущения в работе президент объявил выговоры акимам города Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей М. Айтенову, О. Оразалину и А. Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Е. Тугжанову, - сообщил Уали.

Также замечания вынесены акимам городов Нур-Султан и Алматы, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

- Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей, - сказал Уали.



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Комментарии ( 7 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 18:30
Цитата: Aльберт
Нужно вводить режим ЧП, люди умирают.

думаю элементарные меры предосторожности и этикет помножат эту проблему на ноль. Но глядя на людей со своим личным мнением и не только, это фантастика uhmylka
 
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  • Имярек
  • DAD
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 17:34
Тугжанова Е. надо было акимом в Батыр или Сенек отправить. Там пусть горы свернет своим языком! Болтун!
 
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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 17:27
Акимам приказали чесаться, а то раньше даже и не почесывались
 
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  • Василий Кравчук
  • DAD
 slavik (Посетители) Сегодня, 17:20
Хотелось бы от Президента услышать конкретные меры по оснащению медицины и специализированных больниц а так же о мерах поддержки граждан где ситуация сложная. Правительство отчитывается о триллионах потраченных средств а результат ноль.Наставят блокпостов и коек потом отчитаются о принятых мерах. Все эти выговоры и требования как мёртвому припарки. Свалили всё на главсанврачей областей и будьте здоровы. Одним словом ни о чём.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Василий Кравчук
  • leo529
  • DAD
  • watlow
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:19
Если бы указом можно было запретить коронавирус.
Медициной (здоровьем народа) надо заниматься системно на постоянной основе.
Отношение к этой проблеме можно проследить на примере строительства онкоцентра в Актау.
Строительство начали лет 10 тому назад, а конца не видно.
 
-3
  • Василий Кравчук
  • vbykov
  • watlow
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • DAD
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 17:07
Это, конечно, не меры. Нужно вводить режим ЧП, люди умирают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 slavik (Посетители) Сегодня, 16:57
Ура!!!!Мы спасены!!!)))
 
 

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