Мангистау в том числе: Президент поручил акимам выправлять ситуацию с распространением инфекции

Фото с сайта Liter.kz

Берик Уали сообщил, что глава государства Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности.



- В связи с этим за упущения в работе президент объявил выговоры акимам города Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей М. Айтенову, О. Оразалину и А. Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Е. Тугжанову, - сообщил Уали.



Также замечания вынесены акимам городов Нур-Султан и Алматы, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



- Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей, - сказал Уали.