Когда обещают завезти лекарства в аптеки Мангистау

По словам Рината Кубатаева, на этой неделе эти препараты будут доступны в региональных аптеках. В целом, в Мангистауской области работают четыре крупных оптовых склада для поставок лекарств. Три из них принадлежат алматинским компаниям, а один - местной.- Мы уже договорились с руководством Emity. В ближайшие один-два дня самые необходимые лекарства будут отправлены в наш регион. «Медсервис» завтра отправит грузовик с лекарствами из Алматы в Актау. Компания «Инкар» доставит лекарства через авиаборт в четверг и пятницу. Таким образом, мы ожидаем, что на этой неделе необходимые лекарства уже будут продаваться в аптеках региона. Как только лекарства поступят на склад, мы сообщим через средства массовой информации, в какие аптеки они были отправлены, - сказал Ринат Кубатаев.Департамент по контролю за качеством товаров и услуг Мангистауской области провел переговоры с такими фармацевтическими дистрибьюторами как: АФ ТОО "Медсервис-Плюс", ТОО "Emity", ТОО"Инкар" о быстрых доставках и создании достаточного запаса противовирусных, жаропонижающих препаратов и антибиотиков.- По прогнозам, в конце следующей недели в городские аптеки поступит дополнительный объём противовирусных и жаропонижающих препаратов. Все препараты из группы жаропонижающих средств, в том числе парацетамол, характеризуются одинаковым механизмом действия. Они блокируют синтез веществ, вызывающих повышение температуры и обладают противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. В аптеках города имеются в продаже следующие взаимозаменяемые препараты: Антигриппин П, Цинепар, Антифлу, Тайлол Фенхот, Эффералган, Панадол, Максигриппин, Фервекс, Аскофен, НолГрипп, Гриппостад, Терафлю, Ринза, Грипго, Орвиколд, Ибуфен, Нимесил, Нурофен, Упсарин, Гриппофлю и другие, - сказал Ринат Кубатаев.Также он отметил, что жаропонижающие, противовоспалительные и обезболивающие средства выпускаются не только в виде таблеток, лекарственная форма может быть в виде сиропов, порошков для приготовления горячих напитков, суспензии, суппозиторий. И фармацевт должен предложить покупателю взаимозаменяемые препараты в случае отсутствия необходимых.Ринат Кубатаев напомним, что самолечение заниматься опасно для здоровья. А также Жанар Толебаева, главный специалист отдела лекарственных препаратов, инвестиций и материально-технического обеспечения управления здравоохранения области сообщила, что по диагнозу пневмония 878 человек получили рецепты и обеспечены лекарственными препаратами на сумму более одного миллиона 987 тысяч тенге. По другим инфекционным заболеваниям 1877 человек получили антибиотики в количестве 4012 упаковок.- На сегодняшний день амбулаторными препаратами по области обеспечены 124 тысячи 600 человек. В больницах достаточно лекарственных препаратов, на складах поликлиник имеются 15 тысяч таблеток азитромицина. В область поступили лекарственные средства и антибиотики, которых хватит на целый месяц. Но все же из-за увеличения количества заболевших в эскофармацию направлены дополнительные заявки, - отметила Жанар Толебаева.