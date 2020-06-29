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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 2200

Когда обещают завезти лекарства в аптеки Мангистау

Из-за увеличения числа пациентов и массовых закупок населением лекарств в аптеках возникла нехватка жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков, а также градусников. Такая ситуация наблюдается во всех регионах страны. Об этом сообщил заместитель начальника департамента контроля качества товаров и услуг Ринат Кубатаев на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Ринат Кубатаев
По словам Рината Кубатаева, на этой неделе эти препараты будут доступны в региональных аптеках. В целом, в Мангистауской области работают четыре крупных оптовых склада для поставок лекарств. Три из них принадлежат алматинским компаниям, а один - местной.

- Мы уже договорились с руководством Emity. В ближайшие один-два дня самые необходимые лекарства будут отправлены в наш регион. «Медсервис» завтра отправит грузовик с лекарствами из Алматы в Актау. Компания «Инкар» доставит лекарства через авиаборт в четверг и пятницу. Таким образом, мы ожидаем, что на этой неделе необходимые лекарства уже будут продаваться в аптеках региона. Как только лекарства поступят на склад, мы сообщим через средства массовой информации, в какие аптеки они были отправлены, - сказал Ринат Кубатаев.

Департамент по контролю за качеством товаров и услуг Мангистауской области провел переговоры с такими фармацевтическими дистрибьюторами как: АФ ТОО "Медсервис-Плюс", ТОО "Emity", ТОО"Инкар" о быстрых доставках и создании достаточного запаса противовирусных, жаропонижающих препаратов и антибиотиков.

Когда обещают завезти лекарства в аптеки Мангистау


- По прогнозам, в конце следующей недели в городские аптеки поступит дополнительный объём противовирусных и жаропонижающих препаратов. Все препараты из группы жаропонижающих средств, в том числе парацетамол, характеризуются одинаковым механизмом действия. Они блокируют синтез веществ, вызывающих повышение температуры и обладают противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. В аптеках города имеются в продаже следующие взаимозаменяемые препараты: Антигриппин П, Цинепар, Антифлу, Тайлол Фенхот, Эффералган, Панадол, Максигриппин, Фервекс, Аскофен, НолГрипп, Гриппостад, Терафлю, Ринза, Грипго, Орвиколд, Ибуфен, Нимесил, Нурофен, Упсарин, Гриппофлю и другие, - сказал Ринат Кубатаев.

Также он отметил, что жаропонижающие, противовоспалительные и обезболивающие средства выпускаются не только в виде таблеток, лекарственная форма может быть в виде сиропов, порошков для приготовления горячих напитков, суспензии, суппозиторий. И фармацевт должен предложить покупателю взаимозаменяемые препараты в случае отсутствия необходимых.

Ринат Кубатаев напомним, что самолечение заниматься опасно для здоровья. А также Жанар Толебаева, главный специалист отдела лекарственных препаратов, инвестиций и материально-технического обеспечения управления здравоохранения области сообщила, что по диагнозу пневмония 878 человек получили рецепты и обеспечены лекарственными препаратами на сумму более одного миллиона 987 тысяч тенге. По другим инфекционным заболеваниям 1877 человек получили антибиотики в количестве 4012 упаковок.

- На сегодняшний день амбулаторными препаратами по области обеспечены 124 тысячи 600 человек. В больницах достаточно лекарственных препаратов, на складах поликлиник имеются 15 тысяч таблеток азитромицина. В область поступили лекарственные средства и антибиотики, которых хватит на целый месяц. Но все же из-за увеличения количества заболевших в эскофармацию направлены дополнительные заявки, - отметила Жанар Толебаева.



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Комментарии ( 4 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 18:20
Как вы не поймёте,аптеки это конечная цепочка звена перед потребителем. И если у поставщика нету парацетамола,то и в аптеке его не будет
 
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  • rastolkuy
 1arab (Посетители) Сегодня, 18:17
А где же наш хваленный «Шаншаров-фарм»?
 
-2
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Aльберт (Посетители) Сегодня, 18:06
Цитата: kochevneg
Причем тут не справляется, если народ толпами повалил, у всех массовая истерия.


Задача аптечного бизнеса обеспечить город лекарствами, верно? Сколько уже длится пандемия? Именно НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ.

А всё только потому, что задача то стоит совсем другая - навар. Вот и всё.
 
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  • tolk
  • rastolkuy
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 18:04
Aльберт,
Причем тут не справляется, если народ толпами повалил, у всех массовая истерия.

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
-1
  • tolk
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  • mer
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 Aльберт (Посетители) Сегодня, 17:15
Если аптечный бизнес не справляется со своими прямыми обязанностями , то думаю стоит по окончанию всего этого кошмара не просто лишать лицензий, но и заводить уголовные дела и давать реальные сроки.
 
 

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